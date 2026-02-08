Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи «Не хуже Тихонова сыграл»: российский малоизвестный детектив про «наследника Штирлица» хвалят даже реальные историки

8 февраля 2026 13:17
В касте целая россыпь звезд первой величины.

В российском кино не раз пытались создать «нового Штирлица» – харизматичного интеллектуала в духе Вячеслава Тихонова. Почти всегда получались либо карикатуры, либо супермены, но к 98-летию великого артиста стоит вспомнить редкую попытку, за которую не стыдно.

«Оптимисты: Карибский сезон» никогда не позиционировался как ремейк «17 мгновений весны», но зрители сразу разглядели в герое Сергея Безрукова – разведчике Дмитрии Нестерове – тот самый «тихоновский» типаж.

Несгибаемая воля, аналитический ум и абсолютная самоотдача делу, за которой скрывается ранимая душа.

«Безруков, как Тихонов в роли Штирлица, может все сыграть одними глазами», «Я бы назвал Безрукова наследником Штирлица тут, не хуже Тихонова сыграл», – отмечают в Сети.

Нестеров, втянутый в водоворот Карибского кризиса и рокового романа с американкой (Елизавета Боярская), стал для зрителей современным воплощением идеала: разведчик-интеллектуал, чья главная битва происходит не на поле боя, а в высоких кабинетах.

Как и Тихонов, Безрукову достаточно короткой реплики или даже взгляда, чтоб превратить каждую паузу в напряженную сцену.

Именно это качество, утраченное во многих современных шпионских боевиках, и оценили не только обычные зрители, но и историк Александр Черемин.

«Фильм актуален и очень нужен именно сегодня. Он получился! Есть определенные недочеты, но это связано с грифом секретности по данной теме».

Важный нюанс: Безруков появляется только во втором сезоне. Первые «Оптимисты» (2017) тоже достойны внимания, но, если хотите увидеть именно «наследника Штирлица-Тихонова» – включайте «Карибский сезон».

Фото: Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны», «Оптимисты: Карибский сезон»
Алексей Плеткин
