Не хуже Ренесме: сын Эдварда и Бэллы способен влюбить в себя любую девушку

Поклонникам «Сумерек» очень запомнилась дочь Эдварда и Беллы. В книге она была наделена белоснежней кожей и выразительными глазами. Однако зрители последних частей франшизы увидели нечто странное. Девочка выглядела пугающе неестественно.

Ренесме была создана благодаря юной Маккензи Фой и CGI эффектам. Несмотря на отсталость компьютерной графики, персонаж все равно полюбился поклонникам саги. Сегодня технологии уже позволяют реалистично воссоздать любого персонажа.

Поэтому портал Киноафиша проверил, как бы выглядел сын главных героев.

Мальчик получил от родителей шикарные каштановые волосы и бледную кожу. Острый подбородок и аккуратный рот он унаследовал от мамы, а от отца взял пронзительный взгляд и острые скулы. Такая яркая внешность, несомненно, обеспечила бы молодому человеку внимание многих девушек.