Не хуже «Невского»: 3 захватывающих детектива от НТВ с отличным рейтингом — №1 оценили даже выше

«Невский» по праву считается одним из эталонных детективных сериалов — недаром его седьмой сезон держит высокую планку с рейтингом 8.2 на «Кинопоиске». Однако это далеко не единственный проект НТВ, который заслужил столь высокие оценки зрителей.

Мы собрали ещё три сериала, получивших сопоставимые, а то и более высокие оценки — от 8.2 до 8.4.

Особый интерес представляет то, что в этой подборке показаны разные стороны борьбы с преступностью. В двух сериалах мы видим принципиальных сотрудников правоохранительных органов, тогда как в третьем главный герой, несправедливо осуждённый учитель, встаёт на преступный путь.

Такое разнообразие подходов делает каждый из этих проектов по-своему уникальным. Так что скучно точно не будет.

«Карпов» (2012)

Рейтинг на Кинопоиске: 8.4

После выхода из психиатрической клиники Карпов остаётся ни с чем: ни денег, ни статуса, ни власти. Бывший мент теперь не может устроиться даже на самую низкую должность в полиции.

Чтобы выжить, он идёт работать охранником на склад. Теперь он видит мир по-другому — без иллюзий. Однажды он натыкается на объявление о розыске преступника и понимает, что знает этого человека по старым делам.

У Карпова появляется шанс всё изменить.

«Лихач» (2019)

Рейтинг на Кинопоиске: 8.2

Сергей Сотников — замначальника уголовного розыска Сочи. За бесстрашную езду его прозвали Лихачом. Он жёсткий, принципиальный и уверенный в себе, за годы службы взял под контроль преступность в городе.

Хотя он мог бы занять более высокий пост, Сотников предпочитает работу на улицах. В Сочи происходят убийства, грабежи и разбои, но ни одно дело не остаётся без его внимания. Пока Лихач на посту, горожанам нечего бояться.

«Ленинград 46» (2014)

Рейтинг на Кинопоиске: 8.2

1946 год, Ленинград. Учитель литературы Данилов, осуждённый по ложному обвинению, теряет всё: работу, семью, репутацию. Он пытается восстановить справедливость и отомстить тем, кто разрушил его жизнь.

Но чем дальше он идёт, тем глубже погружается в криминальный мир послевоенного города. Вскоре он становится не просто преступником, а одним из самых опасных и расчётливых.

Ранее мы писали: Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года