Не хуже Месси: Костомаров лихо отчеканил футбольный мяч на протезе (видео)

Восстановление Романа Костомарова после ампутации идет семимильными шагами. На этот раз спортсмен продемонстрировал мастерское владение мячом. При помощи протезов он лихо отчеканил мяч перед очередным выходом на лед.

В социальных сетях Романа появилось видео с подписью «Разминка перед шоу». В кадре фигурист вместе с несколькими парнями перекидывается футбольным мячом, а затем ловко перебрасывает его с ноги на ногу. Фанаты остались в восторге — похоже, Костомаров уже отлично научился владеть протезами ног, на очереди установка новых кистей для олимпийца.

«Я восхищаюсь! Олимпийский характер!», «Ничего себе!» — не сдерживают эмоций подписчики в комментариях.

В последние недели чемпион принимает участие в шоу «Письма любви» своего друга и коллеги Ильи Авербуха. Спортсмен выходит на лед после выступления супруги Оксаны Домниной, но пока без коньков.