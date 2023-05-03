Не хуже Малышевой: мать главного теледоктора страны в 90 лет настоящая красавица

Елена Малышева часто делится с интернет-пользователями подробностями своей жизни. На этот раз главный теледоктор страны показала фанатам любимую маму Галину Александровну Морозову, чем немало шокировала публику.

В социальных сетях ведущая шоу «Жить здорово!» опубликовала видео с участием родительницы, которая отметила свой 90-летний юбилей. В подписи к ролику звезда экрана уточнила, что Галина Александровна 50 лет своей жизни посвятила работе детским врачом. Также звезда призналась, что именно мама научила ее трудиться и помогать другим.

Тем временем подписчики Малышевой были удивлены тому, как хорошо для своих лет выглядит именинница. В комментариях они отметили, что мать знаменитости до сих пор остается настоящей красавицей. К тому же многие обратили внимание на поразительное сходство матери и дочери.