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Киноафиша Статьи Не хуже Малышевой: мать главного теледоктора страны в 90 лет настоящая красавица

Не хуже Малышевой: мать главного теледоктора страны в 90 лет настоящая красавица

3 мая 2023 14:45
Не хуже Малышевой: мать главного теледоктора страны в 90 лет настоящая красавица

Поклонники телеведущей не могут скрыть своего восхищения.

Елена Малышева часто делится с интернет-пользователями подробностями своей жизни. На этот раз главный теледоктор страны показала фанатам любимую маму Галину Александровну Морозову, чем немало шокировала публику.

В социальных сетях ведущая шоу «Жить здорово!» опубликовала видео с участием родительницы, которая отметила свой 90-летний юбилей. В подписи к ролику звезда экрана уточнила, что Галина Александровна 50 лет своей жизни посвятила работе детским врачом. Также звезда призналась, что именно мама научила ее трудиться и помогать другим.

Тем временем подписчики Малышевой были удивлены тому, как хорошо для своих лет выглядит именинница. В комментариях они отметили, что мать знаменитости до сих пор остается настоящей красавицей. К тому же многие обратили внимание на поразительное сходство матери и дочери.

Не хуже Малышевой: мать главного теледоктора страны в 90 лет настоящая красавица

«Вот что значит образованный человек. Выглядит супер, и голова в порядке», «Она очаровательна», «Какое счастье — быть под крылом такой матери», — гласят комментарии в Сети.

Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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