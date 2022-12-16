Не хуже, чем в молодости: ахнете, увидев «заклятую» подружку Мэрилин Монро в 89 лет

Мэрилин Монро давно нет в живых, тем не менее она до сих пор считается главным секс-символом Голливуда. При этом мало кто знает, что у актрисы была серьезная конкурентка, которую она старалась держать на коротком поводке.

Речь идет о Джейн Рассел — «заклятой» подружке Монро, наступающей ей на пятки. Впервые на экране она засветилась в 1943 году, снявшись в картине под названием «Вне закона». Уже тогда знаменитость открыто демонстрировала в кадре свои пышные формы, из-за чего проект даже хотели запретить к показу.

Спустя 10 лет артистка снялась вместе с Монро в легендарном фильме «Джентльмены предпочитают блондинок». Именно красота и невероятная сексуальность двух актрис и принесли этому проекту бешеную популярность.

В отличие от своей звездной коллеги, Рассел дожила до старости. Она ушла из жизни в феврале 2011 года в возрасте 89 лет. Стоит отметить, что последние годы звезда экрана выглядела ничуть не хуже, чем в молодости — она сумела сохранить свое очарование и небывалую привлекательность.