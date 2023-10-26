Не хуже, чем в Грязи: от вида американского особняка Пугачевой невольно открывается рот

За свою долгую карьеру на эстраде Алла Пугачева заработала солидный капитал. Недвижимость у певицы есть по всему миру: на Кипре, в Израиле, в Латвии и даже в США. Роскошные американские апартаменты певицы показал Андрей Разин.

Экс-продюсер «Ласкового мая» выписался из больницы и решил прогуляться по Майами, где обосновался в последние годы. Разин не просто рассказал о состоянии здоровья, но и провел для подписчиков небольшую экскурсию. Скандальный деятель шоу-бизнеса показал, в каком элитном комплексе находится квартира Аллы Борисовны.

Роскошную недвижимость на курорте «Солнечные острова» исполнительница приобрела в далеком 2005 году. В апартаментах находятся семь комнат, в том числе гардеробная, кабинет, столовая, кухня и несколько спален. Однако наведывается в свои американские владения Пугачева крайне редко, так что в квартире трудно застать хозяйку.