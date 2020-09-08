«Не хуже, чем у Утяшевой»: 56-летняя Жанна Эппле похвасталась «ногами от ушей» на пляжном фото

Актриса призналась, что лето для нее пролетело, словно один день.

Жанна Эппле опубликовала в личном микроблоге новое фото, на котором позировала на берегу у самых морских волн. Актриса сидела в коротком халатике, изящно согнув стройные ноги и глубоко погрузив стопы в мелкую прибрежную гальку.

«Сейчас мне кажется, что лето пролетело как один день, а летом мне казалось, что оно не закончится никогда», – прокомментировала свой снимок Жанна и поинтересовалась, как провели летний сезон ее подписчики.

Интернет-пользователи охотно поделились с актрисой своими впечатлениями от ушедшего лета и размышлениями о быстротечности времени, а также отметили, что Жанна выглядит на снимке очень красивой и невероятно молодой.

«Славная какая! И артистка талантливая, и личность самобытная, а лето, да, было наполнено солнцем и водой, что и грело душу», «Жанна, красиво-то как», «Вы супер», «Красивая девушка», «Восхитительная и очаровательная», – считают подписчики Эппле.

Одна из поклонниц отметила, что «не хуже, чем у Утяшевой», имея в виду длинные, идеальной формы ноги актрисы.

Жана Эппле известна поклонникам не только как талантливая актриса, но и как обладательница великолепной фигуры, поскольку активно сжигает лишние калории на занятиях фитнесом, боксом и плаванием.