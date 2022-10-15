Не хотели признавать: как сейчас выглядит единственный внук Марии Шукшиной

Несколько лет назад на всю страну прогремел скандал: сын Марии Шукшиной Макар отказался признавать своего ребенка от девушки по имени Фрейя Зильбер. Фрейя искала правды на ток-шоу, пока семья Шукшиных хранила молчание. Однако в конце концов Шукшина признала, что маленький Марк – ее родной внук.

У Фрейи проблемы с запрещенными веществами, так что вскоре нерадивая мать оставила сына на попечении Шукшиных.

В СМИ пишут, что воспитанием Марка занимается няня, однако звездная бабушка также не оставляет внука без внимания и нередко делится его снимками в соцсетях.

Так, Мария Шукшина выложила фото малыша из парикмахерской, похваставшись его новой стрижкой.