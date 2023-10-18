Не хотели брать ни в один театральный вуз: Муравьева пошла на хитрость, чтобы попасть в кино

Ирина Муравьева известна как одна из самых талантливых советских актрис. Проекты с ее участием входят в классику мирового кино, а критики со всех стран не скупятся на комплименты в ее адрес. Однако в профессию артистка попала не только благодаря своему таланту, но и настойчивости.

Дело в том, что после окончания школы Муравьева подала документы сразу во все театральные вузы столицы, но везде провалилась. А приемная комиссия Щуки даже предложила ей отказаться от мечты, потому что актрисой, по их мнению, Муравьева точно бы не стала.

Ситуация повторилась и на следующий год. Муравьева, чтобы не терять время, решила поступить в драматическую студию при Центральном детском театре. И уже после выпуска из нее смогла пройти на курс в ГИТИС.

При этом Центральный детский театр Муравьева предпочла не бросать. Во время учебы на заочном отделении она продолжала набираться опыта, воплощая на сцене образы мальчиков и детей в постановках для самых юных зрителей. И только через несколько лет ей удалось дебютировать на большом экране в детективе «Чисто английское убийство».