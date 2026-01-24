Не хотела ввязываться в сериал на 8 сезонов — и нашла этот «залипательный» детектив на вечер: «лихо закрученная» трилогия из Испании

Если честно, иногда совсем не хочется ввязываться в длинный сериал. Начал — и все, прощай свободные вечера. И вот тут испанцы придумали удобный вариант: три фильма, каждый примерно по 130 минут, и одна история от начала до конца. Не возникает ощущения, что тебе чего-то не договорили.

На родине «Бастанский цикл» — культовая трилогия Долорес Редондо и национальный хит, удостоившийся экранизаций. Фильмы лучше смотреть строго по порядку, но честно предупредим, что расследования в каждой части новые.

Кто такая Амайя

Главная героиня — инспектор полиции Амайя Салазар. На первый взгляд у нее все нормально: работа, муж, дом в Памплоне. Но каждый раз ее тянет обратно в родную долину Бастан. И ностальгия тут ни при чем.

Там прошло ее детство — и прошло оно тяжело. С матерью все сложно, с сестрой еще сложнее, и ошибки прошлого постоянно наступают на пятки. Каждый новый случай будто специально тычет Амайю носом в то, от чего она годами пыталась отмахнуться.

«Невидимый страж» (2017)

Кинопоиск: 6,0 баллов

В первом фильме все начинается с убитой девочки. Потом полиция находит еще одну. Тут уже не смысла отрицать, что есть определенная закономерность. В городке начинают шептаться про серийного убийцу, а кто-то вообще вспоминает местные легенды про лесного духа.

И как же красиво все подано: дожди, лес, узкие улочки, по которым снуют местные жители и поголовно что-то недоговаривают. Авторы добавили немного мистики, и это было очень верное решение.

Испанцы на высоте. Как они умудряются снимать так лихо закрученные, интересные и с особой толикой мистики (если конечно она уместна) триллеры, — рассуждают зрители.

«Наследие костей» (2019)

Кинопоиск: 6,3 балла

Во второй части появляется больше акцентов на личной жизни героини. У Амайи только родился ребенок, а дома царит постоянное напряжение, на работе — давление со всех сторон. И тут снова всплывает дело, которое странным образом цепляется за ее семью.

Событий здесь столько, что любой сериал позавидует. Психбольница, странные смерти, подозрительные люди. И в какой-то момент Амайя уже не делит происходящее на «работу» и «личное» — все смешалось.

Про закрученность сюжета: ближе к середине случился твист, который пустил мурашки по моей спине. А потом еще 10 минут — и снова мурашки. Хорошо же!

«Ожидание шторма» (2020)

Кинопоиск: 6,1 балл

Третий фильм сразу бросает зрителя в самое пекло. Все, что раньше только мелькало на фоне, выходит на первый план. Секты, древние верования, поиски людей, от которых Амайя пыталась отгородиться всю жизнь.

Здесь наконец становится понятно, зачем зрителя вели через первые две части. Попытки разобраться с прошлым становятся более отчаянными, ведь от него невозможно убежать, как бы ни хотелось.

Погружение во тьму Амайи Салазар оказывается одним из самых интересных жанровых экзерсисов последних десятилетий.

Огромный плюс, что каждый следующий фильм не отменяет предыдущий, а наоборот — делает его понятнее. Поэтому формат из трёх фильмов здесь идеально ложится: не затянуто, но и не поверхностно. Любителям детективов и мрачных триллеров рекомендуется к просмотру.

