Не ходячие мертвецы, а вполне одушевленные безумцы: почему инфицированные в «28 лет спустя» остаются живы спустя годы

Прошло почти три десятилетия с момента вспышки вируса ярости, но инфицированные не только не исчезли — они мутировали. В «28 лет спустя» зомби — не ожившие мертвецы, а заражённые люди, охваченные неконтролируемым гневом.

Однако в отличие от привычных образов безмозглых хищников, их развитие пошло по непредсказуемому пути.

Чем местные зомби отличаются от других

В первом фильме заражённые были быстры, яростны и недолговечны. Считалось, что они погибали от голода спустя недели. Но третья часть нарушает это правило.

В лесах Британии и по окраинам разрушенных городов выжили особи, приспособившиеся к дикой среде. Они научились охотиться, питаться мясом животных и сохранять базовую координацию. Эти существа называют «слизняками» — медленные, похожие на полураспавшиеся тела, но не лишённые инстинктов.

Особый вид зараженных

Главным прорывом стало появление Альфа — мутировавших заражённых, обладающих чудовищной физической силой, а главное — зачатками сознания. Один такой инфицированный в фильме демонстрирует лидерские качества, не бросаясь на людей вслепую, а направляя других как орудие.

Он наблюдает, выбирает момент, и даже проявляет нечто, похожее на заботу: в одном эпизоде Альфа-самец откликается на крик младенца — не как зверь, а как существо, способное не только на ярость.

Что же удерживает их при жизни? Биологи в фильме предполагают, что вирус перешёл на новую стадию: изменил метаболизм, позволил заражённым усваивать пищу, регенерировать ткани и даже размножаться. Они больше не просто машины ярости — это новый вид человека.

«28 лет спустя» рвет прокат, а исполнитель роли страшного зомби отходит от полученных синяков — так не избивали даже в октагоне.