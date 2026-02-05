Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери

5 февраля 2026 18:50
Сценаристка и писательница осталась круглой сиротой.

58-летняя Мария Баталова с детства страдает тяжёлой формой ДЦП, передвигается лишь в инвалидной коляске и десятилетиями нуждалась в постоянной опеке матери. Сегодня стало известно о смерти Гитаны Леонтенко, но ее дочь не бросили на произвол судьбы.

После кончины матери Мария находится под присмотром своей старшей единокровной сестры Надежды Баталовой, дочери актёра от первого брака.

Несмотря на долгие годы раздельной жизни и слухи о конфликтах, именно Надежда в последние годы стала близким человеком для сводной сестры и мачехи, помогая им в борьбе с мошенниками и в быту.

Несмотря на тяжёлый недуг (Мария может двигать лишь одним пальцем), она смогла окончить сценарный факультет ВГИКа и стала профессиональной писательницей и сценаристом.

Она печатает тексты, используя специальный шлем-указку, и даже умудряется самостоятельно готовить — её фирменная шарлотка известна друзьям семьи. В её квартире, несмотря на все тяготы, царила творческая атмосфера.

Главная угроза последних лет — мошенники, пытавшиеся отнять имущество, — была отражена. Но стресс судебных процессов подорвал здоровье обеих женщин.

Теперь же, потеряв мать-опекуна, Мария оказалась в крайне уязвимом положении. Её будущее зависит не только от сестры, но и от поддержки профессиональных сиделок и социальных служб.

«Союзу и гильдии небезразлична её судьба», — заявила директор Гильдии актёров кино Валерия Гущина.

Вероятнее всего, кинематографическое сообщество во главе с Никитой Михалковым, взявшим на себя похороны Леонтенко, не оставит дочь Баталова без помощи.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Дрессировщики (киноальманах)» (1975-1979)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
