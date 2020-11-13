«Не хочу шутить про рога»: Максим Галкин не заметил пикантную деталь на своем свежем фото

Максим Галкин часто делится с поклонниками снимками и видео из своего дома в деревне Грязь, где он живет вместе со своей звездной семьей: Аллой Пугачевой и детьми — Лизой и Гарри.

На днях юморист продемонстрировал еще одну достопримечательность своего особняка — роскошный лифт, украшенный изделиями из дерева. Галкин сделал свою фотографию в зеркале, чтобы показать данное произведение искусства.

Ведущий примерил спокойный look: надел удобный свитер с черно-белыми полосами и черные брюки свободного кроя. «Домашний лифтолук», — подписал фотографию Максим.

Поклонники оценили роскошный лифт в замке звездного семейства. «Красиво!», «Вот это лифт», «Браво!», «Зазеркалье существует», «Ну, супер парень», «Это вы с первого на второй этаж катаетесь?», «А так и не скажешь, что это лифт», «Максим, ну просто огонь», «Кто может похвастаться домашним лифтом? Я нет, но теперь тоже хочу в доме лифт», «Прикольно, здорово», — отметили фанаты.

Однако нашлись и те, кто заметил более интересную деталь, а именно — узор над головой Галкина, напоминающий рога. «Ой, ржака... милые рожки», «Максим, вы решили рога примерить? Ну вы юморист», «Рогатое фото — круто», — заявили пользователи сети.