«Не хочу оказаться на месте Леши Баталова»: кому достанется наследство Ивана Краско

Иван Краско ушёл из жизни в 94 года. У народного артиста РФ обнаружили опухоль возле желудка, врачи диагностировали онкологию. 31 июля ему стало хуже, в тяжелом состоянии его привезли в реанимацию.

Народный артист, любимый миллионами по «Господину оформителю», «Принцу и нищему» и «Эскадрону гусар летучих», последние годы жил не как легенда, а как человек, уставший от бесконечных споров о своём имуществе.

Нескончаемые браки, куча наследников и недостроенная дача

За свою жизнь Краско был женат четыре раза, всего у него пятеро детей, включая умершего в 2006-м сына Андрея. Уходя от жен, он оставлял им квартиры и дорогие подарки. В итоге сам оказался на даче в Грузино под Петербургом.

Но и она не стала тихой гаванью — уже в последние годы артист оказался втянут в спор за недостроенный дом в родных Вартемягах. Интерес к объекту проявляли не только наследники, но и его продюсер Вячеслав Смородинов.

Завещание при жизни — чтобы не повторить историю Баталова

Краско не скрывал: «Не хочу оказаться на месте Леши Баталова».

Имущество звезды «Москва слезам не верит» в свое время стало предметом громкой борьбы. Поэтому артист еще при жизни нанял адвоката и начал составлять завещание.

Он планировал разделить наследство между детьми и Смородиновым, заключив с последним договор ренты: помощь в обмен на право на имущество.

Семейные споры и сторонние интересы

Экс-супруга Наталья Вяль открыто просила переписать дом на неё и сыновей. Краско отвечал мягко, но принципиально: готов заключить договор ренты и с ней, но без давления и за спиной адвоката. Его юрист должен был решить не только земельные и жилищные вопросы, но и будущее авторских прав — у артиста есть несколько книг, приносящих отчисления.

Последние месяцы — в тени болезней и тревог за будущее семьи

После инсульта два года назад Краско плохо чувствовал левую сторону тела, хуже видел и слышал. Летом он совсем отказался от еды. 1 августа его доставили в реанимацию, но болезнь оказалась сильнее.

Теперь его опасения о наследстве становятся реальностью — завещание, которое он пытался урегулировать при жизни, станет камнем преткновения между женами и любовницами уже после его смерти.

