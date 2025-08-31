Не Хаяо Миядзаки, но тоже круто: 6 аниме от студии Ghibli, которые вы могли пропустить — о любви, созидании и взрослении

При словах «аниме студии Ghibli» первым делом на ум приходит Хаяо Миядзаки — гений, подаривший миру «Унесённые призраками», «Мой сосед Тоторо», «Рыбка Поньо» и кучу других шедевров.

Однако славу и неповторимый стиль легендарной студии создавали и другие гениальные режиссёры, чьи работы часто остаются в тени маэстро. И зря — ведь глубина сюжета, рисовка и атмосфера у них не хуже.

Мы собрали 6 великолепных фильмов от авторов Ghibli, которые доказывают: магия студии — не в одном гении, а в общем качестве и уникальном взгляде на мир. Эти картины ничуть не уступают хитам Миядзаки — они по-своему совершенны и способны подарить тот самый неповторимый вайб: трогательный, глубокий и визуально насыщенный.

Готовы открыть для себя новые имена и пересмотреть классику? Тогда вперёд!

«Могила светлячков» (1988)

Режиссер: Исао Такахата IMDb: 8.5

Сюжет: Брат и маленькая сестра выживают в Японии во время Второй мировой войны после потери родителей. Их трогательная и трагическая история показывает ужасы войны через детские глаза, где приходится бороться за еду и кров, оставаясь при этом человеком.

«Здесь слышен океан» (1993)

Режиссер: Томоми Мотидзуки IMDb: 6.6

Сюжет: Тихую жизнь двух старшеклассников в провинциальном городке нарушает появление загадочной и очаровательной новой ученицы. Это нежное повествование о первой любви, дружбе и том неповторимом чувстве тоски, что приходит с окончанием юности.

«Шёпот сердца» (1995)

Режиссер: Ёсифуми Кондо IMDb: 7.8

Сюжет: Мечтательная школьница, любящая книги, замечает, что во всех взятых ею в библиотеке произведениях стоит одно и то же имя. Это открытие приводит её к встрече с таинственным юношей и запускает историю о творческом поиске, вдохновении и первом чувстве.

«Воспоминания о Марни» (2014)

Режиссеры: Джеймс СимонаХиромасе Йонебаяши IMDb: 7.6

Сюжет: Замкнутая девочка-сирота Анна приезжает на лето в деревню, где знакомится с загадочной и прекрасной Марни. Их дружба помогает Анне разобраться в себе и научиться доверять людям.

Даже признание Академии не обошло стороной этот фильм — в 2016-м «Воспоминания о Марни» номинировали на «Оскар». Для японской анимации такое событие — огромная редкость и достижение. Но статуэтка в тот раз ушла американскому хиту «Головоломка».

«Ариэтти из страны лилипутов» (2010)

Режиссер: Хиромасе Йонебаяши IMDb: 7.6

Сюжет: Маленькая девочка-«дюймовочка» Ариэтти и её семья живут под полом человеческого дома, беря у людей необходимые для жизни вещи. Их хрупкий мир оказывается под угрозой, когда мальчик-хозяин дома обнаруживает их существование. История о дружбе, доверии и хрупкости чудес.

«Со склонов Кокурико» (2011)

Режиссер: Горо Миядзаки IMDb: 7.4

Сюжет: После внезапной смерти отца жизнь старшеклассницы Уми в 1963 году меняется навсегда. Ей предстоит повзрослеть, научиться жить с утратой и найти собственный путь, в чём ей помогают — и иногда мешают — новые друзья, школьная газета и студенческий совет.

Неспроста мы завершили подборку этой работой. Ее режиссером выступил сын Хаяо Миядзаки. Почерк мэтра легко угадывается в этом фильме, хотя его непосредственное участие было минимальным — Горо действовал самостятельно, пусть и явно равнялся на великого родителя.

Ходит много разговоров, что сам Хаяо Миядзаки остался не в восторге от «Кокурико», но это можно списать на его знаменитую ворчливость. На самом же деле это очень тонкая и глубокая работа.

