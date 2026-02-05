«Не грудь, а бесстыдство»: пикантный ляп в «Горничной» заметили только женщины – настоящие леди так себя не ведут (видео)

В Сети шутят, что от Суини другого и не ожидали.

Сюжет в «Горничной» с Сидни Суини, мягко говоря, не блещет гениальностью, и дыр в истории можно насчитать побольше, чем в швейцарском сыре. Триллер, впрочем, вышел в «цифре», я его пересмотрел и заметил то, на что в кинотеатре попросту не обратил внимания. И теперь не удивлен, почему «женский» сегмент соцсети X рвет и мечет.

Мы уже привыкли к тому, что все, что связано со Суини, упирается в первую очередь в ее грудь: любое промо, любой выход на светскую дорожку, любое интервью рано или поздно сводятся к одному и тому же. Но в «Горничной» режиссер откровенно перегнул палку.

Помните сцену, в которой Милли долго не может уснуть и посреди ночи спускается в заветную комнату а-ля домашний кинотеатр, чтобы посмотреть комедийное шоу? Делает она это в пуш-ап бюстгальтере, подчеркивающем ее формы.

Много ли девушек спят в пуш-апе? Вопрос, судя по Reddit и X, риторический.

«Этот просто не грудь, а бесстыдство! Ну какой пуш-ап в 2 часа ночи?», «В этом вся Сидни Суини», «Надеть пуш-ап, чтобы в одиночестве посмотреть фильм в два часа ночи, — это, конечно, безумие», — сокрушаются над пикантным «ляпом» в соцсетях.

Справедливости ради, есть и те, кто читал оригинальную книгу. По словам «знатоков», главная героиня в романе «Горничная» тоже… не отличалась особым умом и сообразительностью, зато любила похвастать формами.

Что ж, может в этом и правда «вся Синди Суини»?