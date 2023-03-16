Не Градова и не Голубкина: ахнете, увидев главную женщину в жизни Миронова

Артист всю жизнь был привязан лишь к одному человеку.

Андрей Миронов был одним из главных артистов СССР. Миллионы женщин мечтали с ним познакомиться, а сам он был женат дважды: на Екатерина Градовой и на Ларисе Голубкиной. Однако ни одна из его супруг не оказалась главной женщиной в жизни артиста.

Как отмечали близкие Миронова, с детства он был привязан к собственным родителям, а в особенности — к матери. Из каждой поездки он отправлял им подробные письма, в которых рассказывал о своей жизни и всегда делился всеми переживаниями, в том числе и сердечными.

Родители же не оставляли сына без поддержки. Мать актера Мария Миронова помогала сыну всю жизнь, не оставляя в беде, и спасала от душевных мук.

И именно Мария Миронова распределяла наследие своего сына после его смерти. Она до конца дней была главной женщиной в жизни артиста и, даже оставшись без наследника, контролировала его жизнь.