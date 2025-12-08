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Киноафиша Статьи «Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела

«Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела

8 декабря 2025 16:11 Проверено редакцией
«Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела

Ни Бортко, ни Локшин, по объективным причинам, шанса звезде не предоставили.

Сегодня Алисе Фрейндлих исполняется 91 год. Легендарная Людмила Прокофьевна из «Служебного романа», Анна Австрийская из «Д’Артаньяна и трёх мушкетёров» — эти и десятки других ролей навсегда вошли в золотой фонд отечественного кино. Но среди всех творческих побед затаилась одна несбывшаяся мечта: образ Маргариты из романа Булгакова.

Сама актриса не раз признавалась: после прочтения «Мастера и Маргариты» её глубоко тронул характер героини — многослойный, страстный, противоречивый.

Однако Фрейндлих с присущей ей самоиронией отмечала: для этой роли нужна особая, «книжная» красота, которой она никогда не обладала. В начале карьеры ей прямо говорили о «неправильной скульптуре лица», затрудняющей работу оператора.

«Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела

«Если верить Достоевскому: “Ко всему человек привыкает”. Я приучила всех к неправильностям, но понимала, что не гожусь для этого. Можно сколько угодно думать, что я красавица, но мне не быть ею», — делилась актриса в интервью.

Со временем режиссёры и зрители привыкли к её необычной внешности, научились ценить её неповторимость — но именно эта неповторимость, по мнению актрисы, и стала преградой для роли Маргариты.

Фрейндлих тонко подмечала разницу между театральными и кинематографическими возможностями: на сцене можно «обманывать», создавая образ красавицы силой таланта, а в кино иллюзия почти невозможна.

«Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела

Даже в «Служебном романе», где её героиня преображается, речь шла не о внешней красоте, а о внутренней перемене. А Маргарита, убеждена была актриса, должна сочетать и внешнюю притягательность, и глубину характера — то, что оказалось за пределами её актёрского диапазона.

«В “Мастере и Маргарите” должна быть красота, кроме посылов из души», – объясняла Алиса Бруновна.

Ранее мы писали: «Это событие года»: «Мастер и Маргарита» Локшина стал хитом проката в Европе – зрители после сеансов «ахают» и бегут читать Булгакова

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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