Не говорите этого огненным знакам Зодиака, если не хотите их потерять

Эти фразы действуют на них, как красная тряпка на быка.

Ранить словом можно не только с помощью хорошо всем известных обзывалок. У каждого человека есть свои фразы-триггеры, которые со стороны могут показаться совершенно безобидными, но у кого-то вызовут острую негативную реакцию. По мнению астрологов, прежде чем начинать общение с представителями того или иного знака, необходимо уяснить, какие слова действуют на них как раздражитель. Рассказываем, чего не следует говорить представителям огненных знаков - Овну, Льву, Стрельцу, чтобы не испортить с ними отношения.

Овен

“Спокойствие, только спокойствие”, - знаменитая цитата Карлсона подействует на кого угодно, только не на представителя весеннего огненного знака.

Овен способен взвиться от нее, словно от укуса пчелы.

Уроженцы этого знака известны своей импульсивностью и горячим нравом. И они очень сильно сердятся, когда их буйную натуру пытаются укротить - это все равно что пытаться удержать цунами или грозу.

А еще Овны - настоящие вредины, которые не только не послушаются собеседника, а сделают все ровно наоборот. После призывов сохранять спокойствие этот знак еще сильнее раззадорится и устроит мини-апокалипсис.

Лев

Ничто не выводит Льва из себя настолько же сильно, как молчание. Короли гороскопа не представляют себе, как можно проигнорировать их, таких потрясающих и ярких? И если такое случается, приходят в ярость.

Внимание для уроженцев летнего огненного знака - как живительная вода для растения. Порой Львам не так уж важно даже, какую именно они вызывают реакцию, хорошую или плохую, главное чтобы она была.

Игнорирование представители знака запомнят и никогда не простят этого.

Быть может, Лев и продолжит общение с тем, кто на него намолчал, но в глубине души будут презирать его и при случае отомстят.

Стрелец

“Когда ты уже повзрослеешь?” - эта фраза, да еще и произнесенная с характерным закатыванием глаз, способна в считанные секунды довести Стрельца до белого каления.

Этот огненный знак привык жить открыто и легко, в свое удовольствие, вот только большинство окружающих воспринимают его поведение как инфантильность и осуждают за это.

Стрелец может поначалу объяснять людям, что его позитивное настроение - вовсе не признак детской наивности и эмоциональной незрелости. Но когда услышит подобные обвинения в очередной раз, рассвирепеет не по-детски, и тогда мало не покажется.