Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото)

Битва Годжо Сатору с Рёменом Сукуной навсегда изменила облик Токио — и не в лучшую сторону. В официальном сиквеле «Jujutsu Kaisen Modulo» (действие разворачивается спустя 62 года после событий оригинальной манги) авторы наконец приоткрыли завесу над судьбой японской столицы после поражения Короля Проклятий.

То, что предстаёт перед читателями в 12-й главе, — настоящий кошмар.

Токио превратился в «Inhuman Makyo» — апокалиптическую пустошь с руинами после битв. Город стал настоящей ловушкой, кишащей проклятыми духами разной силы.

Улицы, некогда оживлённые, теперь наводнены монстрами, а сам Токио заперт за непроницаемыми границами — как зона отчуждения.

Как же так получилось?

Ключевой фактор — решение Японии объявить всему миру, что источник проклятой энергии — именно Токио. Стратегия сработала: паника сконцентрировалась в одном месте. Но цена оказалась чудовищной:

Разрушения во время инцидента в Сибуе (когда Сукуна завладел телом Юдзи Итадори) — лишь начало. Тысячи погибших, разорённые кварталы.

Финальные битвы с Сукуной (включая поединок Годжо) окончательно превратили город в зону бедствия. Использование техники «Святилище злого духа» Сукуной стёрло с лица земли целые районы.

Карантин после поражения Сукуны. Вместо восстановления — изоляция. Токио стал могильником проклятой энергии.

Таким образом, даже после победы над Королём Проклятий его наследие продолжает сеять хаос, ведь город непригоден для жизни и существует риск распространения проклятой энергии на другие регионы Японии.

И да, судьба Токио напрямую повлияла на решение о «третьей смене столицы» в истории страны (по аналогии с переносом из Нары в Киото в 794 г. н. э. и из Киото в Токио в 1868 г.).

Самое тревожное — финал истории ещё не написан. В «Modulo» упоминается, что один из пальцев Сукуны до сих пор не найден. А значит зло может возродиться, в отличие от Годжо.