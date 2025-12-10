Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «День разоблачения» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото)

Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото)

10 декабря 2025 12:48 Проверено редакцией
Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото)

Зрелище не для слабонервных.

Битва Годжо Сатору с Рёменом Сукуной навсегда изменила облик Токио — и не в лучшую сторону. В официальном сиквеле «Jujutsu Kaisen Modulo» (действие разворачивается спустя 62 года после событий оригинальной манги) авторы наконец приоткрыли завесу над судьбой японской столицы после поражения Короля Проклятий.

То, что предстаёт перед читателями в 12-й главе, — настоящий кошмар.

Токио превратился в «Inhuman Makyo» — апокалиптическую пустошь с руинами после битв. Город стал настоящей ловушкой, кишащей проклятыми духами разной силы.

Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото)

Улицы, некогда оживлённые, теперь наводнены монстрами, а сам Токио заперт за непроницаемыми границами — как зона отчуждения.

Как же так получилось?

Ключевой фактор — решение Японии объявить всему миру, что источник проклятой энергии — именно Токио. Стратегия сработала: паника сконцентрировалась в одном месте. Но цена оказалась чудовищной:

  • Разрушения во время инцидента в Сибуе (когда Сукуна завладел телом Юдзи Итадори) — лишь начало. Тысячи погибших, разорённые кварталы.
  • Финальные битвы с Сукуной (включая поединок Годжо) окончательно превратили город в зону бедствия. Использование техники «Святилище злого духа» Сукуной стёрло с лица земли целые районы.
  • Карантин после поражения Сукуны. Вместо восстановления — изоляция. Токио стал могильником проклятой энергии.
Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото)

Таким образом, даже после победы над Королём Проклятий его наследие продолжает сеять хаос, ведь город непригоден для жизни и существует риск распространения проклятой энергии на другие регионы Японии.

И да, судьба Токио напрямую повлияла на решение о «третьей смене столицы» в истории страны (по аналогии с переносом из Нары в Киото в 794 г. н. э. и из Киото в Токио в 1868 г.).

Самое тревожное — финал истории ещё не написан. В «Modulo» упоминается, что один из пальцев Сукуны до сих пор не найден. А значит зло может возродиться, в отличие от Годжо.

Фото: Кадр из аниме и манги «Магическая битва»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Старые капроновые колготки в мусорку не отправляю: соседка-дачница показала 3 полезных способа использования в саду Старые капроновые колготки в мусорку не отправляю: соседка-дачница показала 3 полезных способа использования в саду Читать дальше 23 июня 2026
Летний тест пройти не желаете? Вспомните 5 фильмов СССР, где герои едут в отпуск Летний тест пройти не желаете? Вспомните 5 фильмов СССР, где герои едут в отпуск Читать дальше 23 июня 2026
Лучшим фильмом Гайдая россияне признали «Ивана Васильевича», а вот у иностранных зрителей IMDb другой фаворит с рейтингом 8,4 Лучшим фильмом Гайдая россияне признали «Ивана Васильевича», а вот у иностранных зрителей IMDb другой фаворит с рейтингом 8,4 Читать дальше 22 июня 2026
«Единственный случай в истории»: только один военный фильм СССР запретили показывать в больших городах – по праздникам на ТВ не найдете «Единственный случай в истории»: только один военный фильм СССР запретили показывать в больших городах – по праздникам на ТВ не найдете Читать дальше 22 июня 2026
Реальность оказалась страшнее: сценарий «Ворошиловского стрелка» оказался «цветочками» в сравнении с настоящей историей Реальность оказалась страшнее: сценарий «Ворошиловского стрелка» оказался «цветочками» в сравнении с настоящей историей Читать дальше 22 июня 2026
Сын то ли дракона, то ли Дьявола: о Дракуле сняли под сотню фильмов, но его реальный прототип в разы страшней всех киношных упырей Сын то ли дракона, то ли Дьявола: о Дракуле сняли под сотню фильмов, но его реальный прототип в разы страшней всех киношных упырей Читать дальше 22 июня 2026
«Спустя годы возвращается и начинает мстить»: у «Таежного романа» должно было появиться продолжение — режиссер далеко не сразу понял, что ошибся «Спустя годы возвращается и начинает мстить»: у «Таежного романа» должно было появиться продолжение — режиссер далеко не сразу понял, что ошибся Читать дальше 22 июня 2026
Забудьте месть и кое-что еще: три простых правила Лао-Цзы обеспечат вам счастливую, спокойную старость Забудьте месть и кое-что еще: три простых правила Лао-Цзы обеспечат вам счастливую, спокойную старость Читать дальше 21 июня 2026
«До конца жизни презирал Стэна Ли»: «Люди Икс» – самый наглый плагиат, и Marvel не зря уже полвека обвиняют в шпионаже «До конца жизни презирал Стэна Ли»: «Люди Икс» – самый наглый плагиат, и Marvel не зря уже полвека обвиняют в шпионаже Читать дальше 21 июня 2026
«Всесильному» Сон Джин-у надает по щам даже милашка из «Мадоки»: эти 5 аниме-героинь не оставят от звезды «Соло прокачки» и мокрого места «Всесильному» Сон Джин-у надает по щам даже милашка из «Мадоки»: эти 5 аниме-героинь не оставят от звезды «Соло прокачки» и мокрого места Читать дальше 21 июня 2026
От просмотра этих сериалов вы гарантировано потеряете сон: 3 отличных европейских детектива-триллера (в списке новинка от Netflix) От просмотра этих сериалов вы гарантировано потеряете сон: 3 отличных европейских детектива-триллера (в списке новинка от Netflix) Читать дальше 21 июня 2026
Во «Властелине колец» Арвен — истинная героиня, но в книгах все было далеко не так: хоббиты должны поклоняться вовсе не ей Во «Властелине колец» Арвен — истинная героиня, но в книгах все было далеко не так: хоббиты должны поклоняться вовсе не ей Читать дальше 21 июня 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше