Не голливудский ширпотреб: найдена достойная замена «Иронии судьбы» из СССР

После выхода в прокат «Ирония судьбы, или С легким паром» стала главным новогодним фильмом не только в СССР, но и в современной России. Лента настолько знаменита даже за пределами страны, что Марюс Вайсберг не так давно снял в Голливуде новую версию картины. Однако советский кинематограф уже давно может предложить искушенному зрителю картины, которые вполне могут занять место драмы Эльдара Рязанова.

Одним из таких фильмов стала трагикомедия «Тема» Глеба Панфилова. Изначально лента создавалась по заказу Госкино, но из-за цензурных ограничений была выпущена только спустя семь лет после съемок. Сюжет фильма рассказывает о писателе Киме Есенине, который в поисках вдохновения приезжает в Суздаль и влюбляется в местного искусствоведа Сашу.

Как отмечают зрители, картина Панфилова отличается меланхоличным настроением и прекрасно передает настроение Нового года. У постановщика получилась добрая лента, показывающая всю многогранность жизни и муки творчества.