Не герои «Великолепного века»: семья Хюррем-султан разочаровала фанатов (фото)

Мерьем Узерли заговорила о самом сокровенном. Для откровений у актрисы, воплотившей Хюррем-султан в сериале «Великолепный век», нашлась веская причина.

В своих социальных сетях знаменитость оставила пост, который посвятила любимому отцу. Оказалось, что папа артистки отпраздновал свой день рождения, поэтому Узерли вместе с двумя дочками приехала его навестить.

На кадрах, которыми звезда поделилась с поклонниками, были запечатлены ее отец Хюссейн и мать Урсула. Увидев их вместе, фанаты разочаровались. Особенно сильно их расстроило то, как выглядел именинник.

«Одет, как обычный русский мужик», — подчеркнул один из фолловеров актрисы в комментариях к ее публикации.

Многие согласились с этой точкой зрения, заметив, что в день рождения Хюссейн мог бы принарядиться, а не позировать в носках и тапках, сидя на диване.