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Не гангстеры, но тоже хорошо: топ-5 любимых хорроров Мартина Скорсезе, которые и вам стоит посмотреть

1 августа 2025 07:29
Не гангстеры, но тоже хорошо: топ-5 любимых хорроров Мартина Скорсезе, которые и вам стоит посмотреть

Иногда культовый режиссер не против променять свою любимую мафию на что-нибудь сверхъестественное.

Мартин Скорсезе вот уже десятилетия подряд не сходит с первых строчек лучших режиссеров современности и вообще всей истории кино, а за все те же десятилетия работы в индустрии он успел поработать с самыми разными жанрами.

Начав с всевозможных триллеров и драм, в том числе и исторических, Скорсезе приобрел мировую известность после того, как начал снимать гангстерское кино. С тех пор режиссер то и дело переключался с одного жанра на другой, но за всю свою карьеру так и не снял ни одного хоррора — хотя такой жанр он тоже любит и почитает. В этой подборке рассказываем о любимых ужастиках маэстро.

«Носферату» (2024)

Не гангстеры, но тоже хорошо: топ-5 любимых хорроров Мартина Скорсезе, которые и вам стоит посмотреть

Готический хоррор стал ремейком одноименного фильма 1922 года — само воплощение задумки Роберта Эггерса в жизнь ждали на протяжении нескольких лет, и картина в итоге не разочаровала.

«Носферату» переносит зрителя в Трансильванию, куда граф Орлок, являющийся вампиром, заманивает риэлтора Томаса Хуттера под предлогом подписания договора о продаже поместья. Выбор жертвы графа тоже неслучаен — Хуттер женат на юной девушке Эллен, которая за несколько лет до этого поклялась вампиру в вечной верности.

«Солнцестояние» (2019)

Кадр из фильма «Солнцестояние»

Мартин Скорсезе уже не раз признавался в том, что является большим поклонником Ари Астера, и остался в восторге от его нового «Эддингтона», несмотря на средние оценки от критиков и зрителей.

И все-таки от «Солнцестояние» Скорсезе фанатеет даже больше — фильм стал второй по счету режиссерской работой Астера, которого нарекли новым мастером жанра сразу же после премьеры.

Сюжет «Солнцестояния» разворачивается вокруг девушки, которая вместе со своим парнем отправляется в шведское поселение, чтобы там отпраздновать день летнего солнцестояния — однако она еще не подозревает, что традиционные для этого дня ритуалы окажутся не такими уж безобидными.

«Сияние» (1980)

Не гангстеры, но тоже хорошо: топ-5 любимых хорроров Мартина Скорсезе, которые и вам стоит посмотреть

Хотя одна из культовых работ Стэнли Кубрика не понравилась Стивену Кингу, по мотивам романа которого и снят фильм, Скорсезе от «Сияния» остался в восторге.

Действие разворачивается в уже ставшим классическим месте, отеле с привидениями, куда приезжает Джек Торренс вместе с женой и сыном для того, чтобы поработать там во время мертвого сезона.

Сам хоррор играет с реакцией зрителя не только с точки зрения привычных страшилок, но и психологических аспектов — как, например, фокус на изолированности героев от внешнего мира и внутренние демоны Джека, которые постепенно поглощают его изнутри.

«Изгоняющий дьявола» (1973)

Кадр из фильма «Изгоняющий дьявола»

Еще одна классика жанра, «Изгоняющий дьявола» до сих пор не теряет своей популярности, и понятно почему. Фильм стал одним из первых, кто раскрыл тему одержимости дьяволом, а сюжет разворачивается вокруг дочери известной актрисы, которая внезапно начинает вести себя неадекватно.

Картина стала первым хоррором, который получил номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм», и впоследствии выиграл две статуэтки за лучший адаптированный сценарий и лучший звук.

«Психо» (1960)

Не гангстеры, но тоже хорошо: топ-5 любимых хорроров Мартина Скорсезе, которые и вам стоит посмотреть

Сам Мартин Скорсезе не раз говорил и о том, как вдохновлялся работами Альфреда Хичкока по молодости, а потому неудивительно, что лучший фильм в карьере последнего тоже вошел в список фаворитов Скорсезе.

В центре сюжета «Психо» — секретарша, которая в порыве отчаяния крадет на работе несколько тысяч долларов, тем самым пытаясь воссоединиться со своим возлюбленным, живущим в другом городе. На ночь она останавливается в мотеле, которым управляет на первый взгляд безобидный Норман Бейтс — однако вскоре героиня узнает об истинных намерениях юноши.

Кстати, «Сияние» в итоге раскритиковали за несоответствие оригинальной книге, а потому фильм присоединился к длинному списку так себе адаптаций Стивена Кинга — о других можно почитать здесь.

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Психо» (1960), «Изгоняющий дьявола» (1973), «Сияние» (1980), «Солнцестояние» (2019), «Носферату» (2024)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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