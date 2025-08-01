Не гангстеры, но тоже хорошо: топ-5 любимых хорроров Мартина Скорсезе, которые и вам стоит посмотреть

Иногда культовый режиссер не против променять свою любимую мафию на что-нибудь сверхъестественное.

Мартин Скорсезе вот уже десятилетия подряд не сходит с первых строчек лучших режиссеров современности и вообще всей истории кино, а за все те же десятилетия работы в индустрии он успел поработать с самыми разными жанрами.

Начав с всевозможных триллеров и драм, в том числе и исторических, Скорсезе приобрел мировую известность после того, как начал снимать гангстерское кино. С тех пор режиссер то и дело переключался с одного жанра на другой, но за всю свою карьеру так и не снял ни одного хоррора — хотя такой жанр он тоже любит и почитает. В этой подборке рассказываем о любимых ужастиках маэстро.

Готический хоррор стал ремейком одноименного фильма 1922 года — само воплощение задумки Роберта Эггерса в жизнь ждали на протяжении нескольких лет, и картина в итоге не разочаровала.

«Носферату» переносит зрителя в Трансильванию, куда граф Орлок, являющийся вампиром, заманивает риэлтора Томаса Хуттера под предлогом подписания договора о продаже поместья. Выбор жертвы графа тоже неслучаен — Хуттер женат на юной девушке Эллен, которая за несколько лет до этого поклялась вампиру в вечной верности.

Мартин Скорсезе уже не раз признавался в том, что является большим поклонником Ари Астера, и остался в восторге от его нового «Эддингтона», несмотря на средние оценки от критиков и зрителей.

И все-таки от «Солнцестояние» Скорсезе фанатеет даже больше — фильм стал второй по счету режиссерской работой Астера, которого нарекли новым мастером жанра сразу же после премьеры.

Сюжет «Солнцестояния» разворачивается вокруг девушки, которая вместе со своим парнем отправляется в шведское поселение, чтобы там отпраздновать день летнего солнцестояния — однако она еще не подозревает, что традиционные для этого дня ритуалы окажутся не такими уж безобидными.

Хотя одна из культовых работ Стэнли Кубрика не понравилась Стивену Кингу, по мотивам романа которого и снят фильм, Скорсезе от «Сияния» остался в восторге.

Действие разворачивается в уже ставшим классическим месте, отеле с привидениями, куда приезжает Джек Торренс вместе с женой и сыном для того, чтобы поработать там во время мертвого сезона.

Сам хоррор играет с реакцией зрителя не только с точки зрения привычных страшилок, но и психологических аспектов — как, например, фокус на изолированности героев от внешнего мира и внутренние демоны Джека, которые постепенно поглощают его изнутри.

Еще одна классика жанра, «Изгоняющий дьявола» до сих пор не теряет своей популярности, и понятно почему. Фильм стал одним из первых, кто раскрыл тему одержимости дьяволом, а сюжет разворачивается вокруг дочери известной актрисы, которая внезапно начинает вести себя неадекватно.

Картина стала первым хоррором, который получил номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм», и впоследствии выиграл две статуэтки за лучший адаптированный сценарий и лучший звук.

Сам Мартин Скорсезе не раз говорил и о том, как вдохновлялся работами Альфреда Хичкока по молодости, а потому неудивительно, что лучший фильм в карьере последнего тоже вошел в список фаворитов Скорсезе.

В центре сюжета «Психо» — секретарша, которая в порыве отчаяния крадет на работе несколько тысяч долларов, тем самым пытаясь воссоединиться со своим возлюбленным, живущим в другом городе. На ночь она останавливается в мотеле, которым управляет на первый взгляд безобидный Норман Бейтс — однако вскоре героиня узнает об истинных намерениях юноши.

Кстати, «Сияние» в итоге раскритиковали за несоответствие оригинальной книге, а потому фильм присоединился к длинному списку так себе адаптаций Стивена Кинга — о других можно почитать здесь.