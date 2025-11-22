Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не «Гангстерлэндом» единым: 5 шикарных фильмов о преступниках, которые украдут ваш сон

Не «Гангстерлэндом» единым: 5 шикарных фильмов о преступниках, которые украдут ваш сон

22 ноября 2025 12:19
Не «Гангстерлэндом» единым: 5 шикарных фильмов о преступниках, которые украдут ваш сон

Подборка шикарных проектов разных лет.

С самого появления в 1930-х гангстерские фильмы прочно заняли место в истории кино. «Враг общества», «Маленький Цезарь», «Ангелы с грязными лицами» задали основу жанра, а уже в 1970-х он получил второе дыхание благодаря таким мастерам, как Фрэнсис Форд Коппола, Мартин Скорсезе и Брайан Де Пальма. С тех пор гангстерское кино превратилось в отдельную вселенную с культовыми хитами, которые до сих пор вызывают восторг у зрителей.

Перед вами подборка картин, где азарт, власть, предательство и преступный мир показаны настолько ярко, что от экрана просто невозможно оторваться.

«Казино» (1995)

Не «Гангстерлэндом» единым: 5 шикарных фильмов о преступниках, которые украдут ваш сон

Мартин Скорсезе собрал звёзд — Роберта Де Ниро, Джо Пеши и Шэрон Стоун — и перенёс зрителей в Лас-Вегас 1970-х. История Сэма Ротштейна, который превращает казино в золотую жилу мафии, превращается в драму о власти, жадности и любви. Вдохновением послужила реальная судьба Лефти Розенталя, управлявшего крупнейшими казино города. «Казино» — это яркая открытка из Вегаса, где под блеском неона скрывается жестокий мир.

«Порок на экспорт» (2007)

Не «Гангстерлэндом» единым: 5 шикарных фильмов о преступниках, которые украдут ваш сон

Необычная смесь триллера и драмы. Наоми Уоттс играет акушерку, которая случайно оказывается в центре русской мафиозной истории в Лондоне. Вигго Мортенсен, исполнивший роль гангстера, настолько убедителен, что за свою работу получил восторженные отзывы критиков. Фильм жёсткий, напряжённый и заслуженно считается одной из самых интересных криминальных историй нулевых.

«Отступники» (2006)

Не «Гангстерлэндом» единым: 5 шикарных фильмов о преступниках, которые украдут ваш сон

Оскароносный хит Мартина Скорсезе. Леонардо Ди Каприо и Мэтт Дэймон играют двоих людей по разные стороны закона: один — полицейский под прикрытием, другой — «крот» мафии в полиции. Игра в кошки-мышки в Бостоне постепенно превращается в смертельный лабиринт, где предательство может ждать за любым углом. Фильм завоевал четыре «Оскара» и стал одним из лучших криминальных триллеров XXI века.

«Лицо со шрамом» (1983)

Не «Гангстерлэндом» единым: 5 шикарных фильмов о преступниках, которые украдут ваш сон

Аль Пачино в роли легендарного Тони Монтаны — кубинского беженца, который превращается в безжалостного наркобарона Майами. Картина Брайана Де Пальмы в своё время вызвала споры из-за жестокости, но позже стала культовой. История о человеке, которого сгубили жадность и амбиции, до сих пор цитируется и вдохновляет режиссёров.

«Славные парни» (1990)

Не «Гангстерлэндом» единым: 5 шикарных фильмов о преступниках, которые украдут ваш сон

Классика Скорсезе, которую называют лучшим гангстерским фильмом всех времён. История Генри Хилла, мафиози, ставшего информатором, — это яркое полотно из предательства, жестокости и соблазнов криминального мира. Джо Пеши получил «Оскар» за роль неуравновешенного Томми, а сам фильм давно вошёл в список культовых картин, обязательных к просмотру.

А здесь припасли бриллианты среди психологических триллеров, которые не дадут вам отлипнуть от экрана.

Фото: Кадры из фильмов «Славные парни» (1990), «Лицо со шрамом» (1983), «Отступники» (2006), «Порок на экспорт» (2007), «Казино» (1995)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Про эти 3 советских фильма о войне не говорят на каждом углу, но тихо пересматривают каждый год: с №1 «списали» скандальный «Т-34» с Петровым Про эти 3 советских фильма о войне не говорят на каждом углу, но тихо пересматривают каждый год: с №1 «списали» скандальный «Т-34» с Петровым Читать дальше 9 декабря 2025
«Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям «Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям Читать дальше 9 декабря 2025
«Не видел ничего прекраснее со времен “Аватара 2”»: «Сны поездов» – изумительно красивая драма от Netflix, и вот 4 причины ее посмотреть «Не видел ничего прекраснее со времен “Аватара 2”»: «Сны поездов» – изумительно красивая драма от Netflix, и вот 4 причины ее посмотреть Читать дальше 8 декабря 2025
Без снега за окном, но с морозом по коже: названы 5 лучших хорроров 2025 года – фильмов по Кингу нет, есть фавориты «Оскара» Без снега за окном, но с морозом по коже: названы 5 лучших хорроров 2025 года – фильмов по Кингу нет, есть фавориты «Оскара» Читать дальше 7 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
«Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» «Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» Читать дальше 10 декабря 2025
«В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн «В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн Читать дальше 10 декабря 2025
«Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне «Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше