Не «Гангстерлэндом» единым: 5 шикарных фильмов о преступниках, которые украдут ваш сон

С самого появления в 1930-х гангстерские фильмы прочно заняли место в истории кино. «Враг общества», «Маленький Цезарь», «Ангелы с грязными лицами» задали основу жанра, а уже в 1970-х он получил второе дыхание благодаря таким мастерам, как Фрэнсис Форд Коппола, Мартин Скорсезе и Брайан Де Пальма. С тех пор гангстерское кино превратилось в отдельную вселенную с культовыми хитами, которые до сих пор вызывают восторг у зрителей.

Перед вами подборка картин, где азарт, власть, предательство и преступный мир показаны настолько ярко, что от экрана просто невозможно оторваться.

«Казино» (1995)

Мартин Скорсезе собрал звёзд — Роберта Де Ниро, Джо Пеши и Шэрон Стоун — и перенёс зрителей в Лас-Вегас 1970-х. История Сэма Ротштейна, который превращает казино в золотую жилу мафии, превращается в драму о власти, жадности и любви. Вдохновением послужила реальная судьба Лефти Розенталя, управлявшего крупнейшими казино города. «Казино» — это яркая открытка из Вегаса, где под блеском неона скрывается жестокий мир.

«Порок на экспорт» (2007)

Необычная смесь триллера и драмы. Наоми Уоттс играет акушерку, которая случайно оказывается в центре русской мафиозной истории в Лондоне. Вигго Мортенсен, исполнивший роль гангстера, настолько убедителен, что за свою работу получил восторженные отзывы критиков. Фильм жёсткий, напряжённый и заслуженно считается одной из самых интересных криминальных историй нулевых.

«Отступники» (2006)

Оскароносный хит Мартина Скорсезе. Леонардо Ди Каприо и Мэтт Дэймон играют двоих людей по разные стороны закона: один — полицейский под прикрытием, другой — «крот» мафии в полиции. Игра в кошки-мышки в Бостоне постепенно превращается в смертельный лабиринт, где предательство может ждать за любым углом. Фильм завоевал четыре «Оскара» и стал одним из лучших криминальных триллеров XXI века.

«Лицо со шрамом» (1983)

Аль Пачино в роли легендарного Тони Монтаны — кубинского беженца, который превращается в безжалостного наркобарона Майами. Картина Брайана Де Пальмы в своё время вызвала споры из-за жестокости, но позже стала культовой. История о человеке, которого сгубили жадность и амбиции, до сих пор цитируется и вдохновляет режиссёров.

«Славные парни» (1990)

Классика Скорсезе, которую называют лучшим гангстерским фильмом всех времён. История Генри Хилла, мафиози, ставшего информатором, — это яркое полотно из предательства, жестокости и соблазнов криминального мира. Джо Пеши получил «Оскар» за роль неуравновешенного Томми, а сам фильм давно вошёл в список культовых картин, обязательных к просмотру.