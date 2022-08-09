Не Галкин, не Пугачева: чьей копией растет младшая дочь Примадонны

Лиза Галкина, несмотря на свой юный возраст, уже давно вошла в рейтинг главных отечественных звезд. Наследница Примадонны даже имеет собственную армию фанатов, которые следят за ее жизнью. При этом многие пытаются определить, на кого именно похожа дочь знаменитостей, и, как оказалось, это совсем не ее прославленные родители.

По мнению пользователи сети, Лиза Галкина растет точной копией своей бабушки, Натальи Григорьевны Галкиной. В своем блоге юморист поделился архивным кадром с молодой матерью, в котором подписчики тут же узнали дочь артиста.

«Лизонька на маму вашу похожа, такая же красавица», «Теперь понятно, на кого именно похожа Лиза», «С Лизой — одно лицо», — уверены подписчики.

Также многие с сожалением отметили, что детям Галкина и Пугачевой так и не удалось познакомиться с их бабушками и дедушками. Дело в том, что наследники знаменитостей появились на свет в 2013 году, а родители юмориста скончались практически за 10 лет до этого.