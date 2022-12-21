Не Галина Сергеевна: удивитесь, кто на самом деле самая умная из «Папиных дочек»

У каждой героини популярного ситкома «Папины дочки» были свои характерные черты. Маша была модницей, Женя — спортсменкой, а Галина Сергеевна — настоящей умницей. Но оказалось, что успехами в учебе отметилась исполнительница совсем другой роли в сериале. Екатерина Старшова, сыгравшую Пуговку, с успехом закончила 11 классов экстерном и стала обладательницей золотой медали.

Вместе с репетиторами она подготовилась к экзаменам и получила практически все наивысшие оценки. ЕГЭ по химии и биологии Екатерина сдала на 100 баллов, а по русскому языку набрала 94. Благодаря этим результатам Старшова без труда поступила на медицинский факультет в МГУ им. М. В. Ломоносова. Связывать свою жизнь с актерским мастерством она не захотела.

Девушка никогда не скрывала, что мечтает в будущем учиться в Великобритании. В этом году она уехала из России и теперь сосредоточена на получении высшего образования в Европе. С бывшими коллегами по «Папиным дочкам» Старшова общение не поддерживает.