Не фрик, а красавчик: вот как в обычной жизни выглядит Руби Род из «Пятого элемента»

В фильме Люка Бессона «Пятый элемент» множество ярких и запоминающихся персонажей. Но даже среди фантастических инопланетян выделялся эпатажный ведущий Руби Род, роль которого исполнил комик Крис Такер.

Поклонники культовой киноленты едва ли признают знаменитого героя в 51-летнем актере. В жизни звезда выглядит совершенно иначе. Это суровый накаченный мужчина, который едва ли будет щеголять в леопардовом костюме.

Несмотря на проблемы с налоговой и исчезновение с экранов, Такер все еще в строю.

Артист снялся в драме «Air: Большой прыжок», также в скором времени в кино выйдет очередная часть боевика «Час-Пик» с Крисом Такером в главной роли.