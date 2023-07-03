Не фрик, а красавчик: вот как в обычной жизни выглядит Руби Род из «Пятого элемента»
Брутальный мачо.
В фильме Люка Бессона «Пятый элемент» множество ярких и запоминающихся персонажей. Но даже среди фантастических инопланетян выделялся эпатажный ведущий Руби Род, роль которого исполнил комик Крис Такер.
Поклонники культовой киноленты едва ли признают знаменитого героя в 51-летнем актере. В жизни звезда выглядит совершенно иначе. Это суровый накаченный мужчина, который едва ли будет щеголять в леопардовом костюме.
Несмотря на проблемы с налоговой и исчезновение с экранов, Такер все еще в строю.
Артист снялся в драме «Air: Большой прыжок», также в скором времени в кино выйдет очередная часть боевика «Час-Пик» с Крисом Такером в главной роли.
Фото: соцсети, кадр из фильма "Пятый элемент" (1997)