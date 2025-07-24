Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета

Хотя с каждым годом сай-фай в кинематографе становится все более популярным жанром, а сюжеты таких фильмов закручиваются все сильнее, многим зрителям ничто не сможет заменить похожие фильмы, вышедшие на экраны всего несколько лет назад.

Такие картины пересмотрены уже десятки раз и заучены чуть ли не наизусть — вот только далеко не всегда это помогает досконально вникнуть в сюжет. В этой подборке рассказываем о научно-фантастических фильмах, пересматривать которые — самое настоящее испытание для тех, кто так и не смог понять идею режиссера.

Хотя фильм начинается как самая обыкновенная драма, сюжет усложняется по мере того, как один из героев узнает о своей способности перемещаться во времени и решает использовать этот шанс, чтобы изменить последствия травмирующего события.

Затем, однако, начинают происходить одновременно логичные и нелогичные вещи — так, «Эффект бабочки» явно говорит о том, что любое малейшее изменение в прошлом может иметь глобальные последствия в будущем.

Периодически эти последствия кажутся вообще никак не связанными с событиями прошлого, а потому создают впечатление «рандомности» сюжетной линии.

Еще одна антиутопичная драма о путешествиях во времени, фильм рассказывает о заключенном, которого отправляют на специальное задание — путешествие в прошлое, целью которого является поиск лекарства от вируса.

Конечно, тут тоже не обходится без своих сложностей, но «12 обезьян» становятся еще более непостижимым для понимания фильмом, когда выясняется, что прошлое, которое уже произошло, изменить нельзя.

В итоге фильм становится своеобразным опровержением того, о чем обычно рассказывают похожие картины, а потому зрителям тяжело так быстро перестроиться и принять совершенно другую идею за правду.

В, возможно, своем главном научно-фантастическом хите Кристофер Нолан доказал, что микс драматических сюжетных линий и сложных научных тем может стать вполне удачным сочетанием, однако что-то из этого требует повторного просмотра для полного понимания.

Помимо того, что само путешествие главного героя пролегает через червоточину, что сильно меняет восприятие времени в разных измерениях, включение в сюжет тессеракта еще больше усложняет историю, что могло оттолкнуть зрителей и заставить их быстро забыть о фильме.

Ставший культовым триллер, который вот уже более 25 лет остается на слуху из-за своего странного и запутанного сюжета, «Донни Дарко» до сих пор вызывает много вопросов и заставляет зрителей рассуждать о том, что это вообще было.

Сначала в гости к главному герою наведывается кролик-монстр, который предупреждает его о грядущем конце света; затем в комнате Донни и вовсе появляется устройство, которое отправит героя в сюрреалистичное путешествие по странным и необъяснимым измерениям.

В целом, понять в этом случае сложно даже самые основные сюжетные линии, а потому одного просмотра некоторым было более чем достаточно.

Пожалуй, самый непонятный и потому недооцененный фильм Нолана, «Довод» рассказывает об агенте ЦРУ, которого британская разведка нанимает для того, чтобы предотвратить мировой конфликт, который уже назревает из-за действий русского олигарха.

Центральным элементом сюжета становится инверсия времени — технология, которая позволяет времени идти вспять — однако именно такой нетрадиционный способ путешествия во времени и смутил зрителей больше всего.

Кроме того, научных исследований на тему инверсии почти нет, а потому в «достоверности» сюжета Нолана многие тоже усомнились.

Кстати, для тех, кто так и не понял «Довод», мы уже все объяснили на пальцах — о том, почему якобы худший фильм Нолана на самом деле можно считать шедевром, написали в этом материале.