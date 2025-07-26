Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера

Отличные варианты для тех, кто уже не может дождаться новый сезон “Эйфории

Новость о том, что уже легендарный композитор Ханс Циммер поработает над новым сезоном «Эйфории», пришла как будто из параллельной вселенной, но все действительно так — вместе с Labrinth Циммер напишет саундтрек к финальной части подростковой драмы.

И хотя теперь для многих это стало поводом поверить в былой успех «Эйфории» после так себе второго сезона, сериал станет лишь маленькой частью культурного наследия Циммера, в арсенале которого — десятки незабываемых мелодий, написанных для самых известных фильмов.

В этой подборке рассказываем о тех картинах, которые стали еще успешнее благодаря музыке Циммера.

Детективный боевик Гая Ричи, снятый по мотивам рассказов Артура Конан Дойля, для зрителей стал настоящим приключением с точки зрения как сюжетной, так и музыкальной.

Так, многие зрители хвалили саундтрек Циммера за то, что тому в точности удалось передать настроение фильма и тонкости эпоха, в которой разворачиваются все события.

Кроме того, некоторые даже шутили, что работу над фильмом Циммер явно не воспринимал как что-то уж слишком серьезное, а в студии звукозаписи наверняка было весело.

Циммеру удалось поработать над всеми частями кинофраншизы, но именно третий фильм стал своего рода апогеем творческого размаха композитора — музыкальная часть «На краю света», по словам зрителей, превосходила даже звучание первых двух фильмов, хотя именно в первой картине прозвучала та самая легендарная музыкальная тема «He’s a Pirate».

Впрочем, третьей части тоже было чем похвастаться — чего стоит только одна мелодия, посвященная Уиллу и Элизабет.

Культовый мультфильм, который не смогли обойти даже современные ремейки, «Король Лев» во многом обязан своей славой именно Циммеру, саундтрек которого объединил в себе африканские мотивы и трагические ноты, предвещающие тот самый сюжетный поворот.

За свою работу над фильмом композитор впоследствии выиграл заслуженный «Оскар», а саундтрек не теряет своей популярности спустя более 30 лет — тут даже достаточно будет вспомнить «Акуна матата», написанную Элтоном Джоном.

Хотя сейчас и сложно представить, что могло выйти как-то иначе, в далеком 2000 году «Гладиатор» стал настолько большим хитом совершенно неожиданно — возможно, отчасти и потому, что над звуковым сопровождением для эпичных битв в не менее эпичной драме Ридли Скотта трудился именно Циммер.

Музыкальная тема в итоге получилась мощной и все такой же эпичной, но при этом мелодичной и даже трогательной благодаря вокалу Лизы Джеррард.

До этого Циммер уже получил всевозможную похвалу за написание музыки к «Началу» Кристофера Нолана, но в «Интерстелларе» мастерство композитора вышло на совершенно другой уровень.

Научно-фантастическая драма соединила в себе исследования космоса и человеческих отношений, а потому музыкальные темы Циммера мгновенно запали в душу миллионам зрителей — которые до сих готовы платить любые деньги за то, чтобы услышать ту самую «Cornfield Chase» в исполнении оркестра.

Кстати, сам Ханс Циммер является большим поклонником советского кино и обожает фильм Тарковского, о котором многие спорят до сих пор — почитать о том, что рассказывал великий композитор о своем отношении к скандальной картине, можно здесь.