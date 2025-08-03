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Киноафиша Статьи «Не фильм, а мусор»: BadComedian камня на камне не оставил от великолепных «28 лет спустя» — и назвал идеальный зомби-ужастик на замену

«Не фильм, а мусор»: BadComedian камня на камне не оставил от великолепных «28 лет спустя» — и назвал идеальный зомби-ужастик на замену

3 августа 2025 12:48
«Не фильм, а мусор»: BadComedian камня на камне не оставил от великолепных «28 лет спустя» — и назвал идеальный зомби-ужастик на замену

Блогер оказался фанатом оригинальной дилогии и смотрел новинку через призму первых частей.

BadComedian — человек, способный разнести в щепки любую отечественную комедию — взялся за Дэнни Бойла, того самого, с «На игле», «Миллионером из трущоб» и первым «28 дней спустя». «28 лет спустя», стал для Евгения Баженова едва ли не главным разочарованием в году. А может, и в жизни.

«Не фильм, а мусор», — заявляет он уже в самом начале и сразу уточняет, что, Дэнни Бойл, конечно, гений, безо всяких но, но лично ему триквел показался «самым разочаровывающим опытом просмотра продолжения».

Вместо цельной истории — россыпь аллегорий, которые «никак не развиваются»: Брекзит, ковид, общество в целом — всё это должно как бы компенсировать отсутствие интересной и целостной истории. Но в том и проблема — не компенсирует.

«Не фильм, а мусор»: BadComedian камня на камне не оставил от великолепных «28 лет спустя» — и назвал идеальный зомби-ужастик на замену

Баженова особенно раздражает ощущение сырости: будто авторы накидали черновиков идей и забыли довести до ума хотя бы одну.

«Каких-то прорывных идей у этого кина нет, в целом все поднимаемые вопросы уже были раскрыты и гораздо лучше в ранее вышедших фильмах про зомби».

«Не фильм, а мусор»: BadComedian камня на камне не оставил от великолепных «28 лет спустя» — и назвал идеальный зомби-ужастик на замену

Даже визуальные эксперименты, по мнению «Бэда» не спасают «28 лет спустя». Хотя он признаёт, что фильм «действительно выделяется» по картинке, монтаж на убийствах его только раздражает:

«Изображение замирало, происходило переключение на другой ракурс, затем продолжалось. Сия находка вытаскивала из мира кино в реальность каждый раз».

Не понимает Баженов и куда ушли 75 миллионов долларов бюджета — неужели на гонорары Файнсу?! — и, подводя итог, предлагает зрителю оценить австралийский фильм «Полынь: Дорога мёртвых» — снят за 160 тысяч долларов и якобы лучше почти во всем.

«Не фильм, а мусор»: BadComedian камня на камне не оставил от великолепных «28 лет спустя» — и назвал идеальный зомби-ужастик на замену

«Возможно, если бы не было первых двух фильмов, воспринялось бы иначе — но имеем, что имеем», — подытожил блогер-миллионник.

Ранее мы писали: Банда «телепузиков», много альф и Киллиан Мерфи: все «слитые» подробности продолжения «28 лет спустя»

Фото: Кадр из фильма «28 лет спустя» (2025), «Полынь: Дорога мёртвых» (2014)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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