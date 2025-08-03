«Не фильм, а мусор»: BadComedian камня на камне не оставил от великолепных «28 лет спустя» — и назвал идеальный зомби-ужастик на замену

BadComedian — человек, способный разнести в щепки любую отечественную комедию — взялся за Дэнни Бойла, того самого, с «На игле», «Миллионером из трущоб» и первым «28 дней спустя». «28 лет спустя», стал для Евгения Баженова едва ли не главным разочарованием в году. А может, и в жизни.

«Не фильм, а мусор», — заявляет он уже в самом начале и сразу уточняет, что, Дэнни Бойл, конечно, гений, безо всяких но, но лично ему триквел показался «самым разочаровывающим опытом просмотра продолжения».

Вместо цельной истории — россыпь аллегорий, которые «никак не развиваются»: Брекзит, ковид, общество в целом — всё это должно как бы компенсировать отсутствие интересной и целостной истории. Но в том и проблема — не компенсирует.

Баженова особенно раздражает ощущение сырости: будто авторы накидали черновиков идей и забыли довести до ума хотя бы одну.

«Каких-то прорывных идей у этого кина нет, в целом все поднимаемые вопросы уже были раскрыты и гораздо лучше в ранее вышедших фильмах про зомби».

Даже визуальные эксперименты, по мнению «Бэда» не спасают «28 лет спустя». Хотя он признаёт, что фильм «действительно выделяется» по картинке, монтаж на убийствах его только раздражает:

«Изображение замирало, происходило переключение на другой ракурс, затем продолжалось. Сия находка вытаскивала из мира кино в реальность каждый раз».

Не понимает Баженов и куда ушли 75 миллионов долларов бюджета — неужели на гонорары Файнсу?! — и, подводя итог, предлагает зрителю оценить австралийский фильм «Полынь: Дорога мёртвых» — снят за 160 тысяч долларов и якобы лучше почти во всем.

«Возможно, если бы не было первых двух фильмов, воспринялось бы иначе — но имеем, что имеем», — подытожил блогер-миллионник.

Ранее мы писали: Банда «телепузиков», много альф и Киллиан Мерфи: все «слитые» подробности продолжения «28 лет спустя»