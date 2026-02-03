Оповещения от Киноафиши
Не фанатею по Marvel, но этот новый сериал посмотрела запоем: всего 8 серий, а зрители уверяют – это «лучшее, что было на ТВ»

3 февраля 2026 14:42
Герои наконец-то не спасают мир, а история будет понятна, даже если вы ничего не знаете о вселенной.

Кажется, Marvel наконец-то выдохнула и разрешила себе просто пошутить. 27 января на Disney+ вышел новый сериал «Чудо-человек» на основе комиксов, и на этот раз он не про спасение мультивселенной, а просто про карьеру.

И он оказался удивительно хорош. Я уже глянула, хотя вообще не особо фанатею по Marvel (просто не люблю супергеройскую тематику), так что без спойлеров рассказываю, что классного в сериале.

Но сперва немного о сюжете. Представьте: у вас есть суперсилы, но вы мечтаете не о плаще и битвах со злодеями, а об «Оскаре». Вот и главный герой сюжета, актер Саймон Уильямс, именно такой.

Он проваливает кастинги, потому что слишком серьезен, а его тайное альтер-эго супергероя и вовсе лишает его права сниматься в кино. Ирония? Еще какая.

Честно говоря, сериал ощущается как глоток свежего воздуха, а чтобы понять, что происходит, не нужно вспоминать 100500 предыдущих фильмов КВМ. Для таких же не-фанатов, как, я будет интересно.

Еще мне зашло, как «Чудо-человек» с иронией смотрит на киноиндустрию, на абсурдность супергеройского быта и на вечную актерскую дилемму: как быть настоящим, когда все ждут от тебя фальшивого пафоса.

В общем получается такой Марвел в неформальной обстановке, и ему это очень идет. У проекта 7.2 на Кинопоиске и 7.6 на IMDb. А вот что говорят о нем другие зрители:

«Свежий, легкий, стильный и приятный эксперимент от Марвел, в котором забываешь, что находишься внутри громоздкой киновселенной»,

«Это огромный шаг вперед по сравнению с остальным контентом Marvel. Мне это невероятно нравится. Надеюсь, в будущем Marvel осмелится снимать больше таких сериалов! Безоговорочно 10 из 10!».

«Ничего особенного не ждал, начало было медленным, но... ВАУ! Просто ВАУ! Лучшее, что было на ТВ за долгое время. Совершенно не было понятно, куда все ведет, и это круто. Пожалуйста, пожалуйста, пусть будет продолжение!».

Ольга Назарова
Ольга Назарова
Ольга Назарова
