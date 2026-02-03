Не фанатею по Marvel, но этот новый сериал посмотрела запоем: всего 8 серий, а зрители уверяют – это «лучшее, что было на ТВ»

Герои наконец-то не спасают мир, а история будет понятна, даже если вы ничего не знаете о вселенной.

Кажется, Marvel наконец-то выдохнула и разрешила себе просто пошутить. 27 января на Disney+ вышел новый сериал «Чудо-человек» на основе комиксов, и на этот раз он не про спасение мультивселенной, а просто про карьеру.

И он оказался удивительно хорош. Я уже глянула, хотя вообще не особо фанатею по Marvel (просто не люблю супергеройскую тематику), так что без спойлеров рассказываю, что классного в сериале.

Но сперва немного о сюжете. Представьте: у вас есть суперсилы, но вы мечтаете не о плаще и битвах со злодеями, а об «Оскаре». Вот и главный герой сюжета, актер Саймон Уильямс, именно такой.

Он проваливает кастинги, потому что слишком серьезен, а его тайное альтер-эго супергероя и вовсе лишает его права сниматься в кино. Ирония? Еще какая.

Честно говоря, сериал ощущается как глоток свежего воздуха, а чтобы понять, что происходит, не нужно вспоминать 100500 предыдущих фильмов КВМ. Для таких же не-фанатов, как, я будет интересно.

Еще мне зашло, как «Чудо-человек» с иронией смотрит на киноиндустрию, на абсурдность супергеройского быта и на вечную актерскую дилемму: как быть настоящим, когда все ждут от тебя фальшивого пафоса.

В общем получается такой Марвел в неформальной обстановке, и ему это очень идет. У проекта 7.2 на Кинопоиске и 7.6 на IMDb. А вот что говорят о нем другие зрители:

«Свежий, легкий, стильный и приятный эксперимент от Марвел, в котором забываешь, что находишься внутри громоздкой киновселенной»,

«Это огромный шаг вперед по сравнению с остальным контентом Marvel. Мне это невероятно нравится. Надеюсь, в будущем Marvel осмелится снимать больше таких сериалов! Безоговорочно 10 из 10!».