Не Ева и не Польна: настоящее имя звезды «Гостей из будущего» несказанно удивит

Солистка поп-группы «Гости из будущего» Ева Польна очаровала зрителей с первых песен и клипов. Также поклонникам нравилось красивое имя певицы. Но, оказывается, зовут артистку совсем иначе.

Настоящие имя и фамилия «гостьи из будущего» — Елена Польная. Евой Польной она стала в первой половине 90-х, когда только вошла в мир шоу-бизнеса. Начинала певица как танцовщица и бэк-вокалистка петербургской рэп-группы. В тот период будущая звезда и скорректировала свое настоящее имя, сделав его более звучным и экзотичным. Поклонники не могут поверить, что их любимица никакая не Ева и не Польна.

Не под своим именем известна и другая эстрадная звезда. Так, Ирину Аллегрову в детстве звали Инессой Климчук. Когда она выросла, ей захотелось взять более простое имя. Так артистка стала Ириной. А фамилию ей «подарил» отец: в юности он выступал в цирке под прозвищем Аллегрис, что означает «быстрый». Позднее он образовал из него фамилию Аллегров.