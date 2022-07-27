Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец

Меган Маркл решилась на переезд в США из-за расистских высказываний в свой адрес. Подробностями жизни герцогини в Букингемском дворце поделился биограф Том Бауэр в своей книге «Месть: Меган, Гарри и война Виндзоров».

По словам королевского эксперта, когда Меган Маркл только начала отношения с внуком королевы, она нередко сталкивалась с весьма некорректными заявлениями, связанными с ее цветом кожи. Одной из самых обидных оказалась шутка супруги принца Чарльза Камиллы Паркер-Боулз. Та однажды заметила, что было бы забавно увидеть наследника принца Чарльза с «рыжей прической афро».

Сами герцоги Сассекские тоже неоднократно заявляли о расизме, с которым Меган пришлось столкнуться во время жизни в Лондоне. Якобы все члены королевской семьи, а также прислуга пытались акцентировать внимание на ее происхождении.

В итоге, как уверен Бауэр, именно эти высказывания, а не личное отношение королевы, заставили Меган Маркл инициировать переезд с мужем в США и окончательно испортили ее отношения с семьей принца Гарри.