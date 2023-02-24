Не «элитные хоромы»: за что Муцениеце готова судиться с Прилучным (фото)

Развод страшен не только из-за горьких чувств, которые супругам приходится переживать, но также из-за раздела имущества, что может привести к еще более серьезным скандалам. У Агаты Муцениеце и Павла Прилучного сейчас как раз наступил этот непростой этап.

Девушка пытается выписать бывшего супруга из своей 4-комнтантой квартиры. Однако актер решил усложнить жизнь и себе, и матери своих детей. Он отказывается добровольно подписывать необходимые документы, поэтому Агата уже обратилась за помощью к юристам.

Весьма просторные апартаменты, за которые развернулась борьба, представляют собой достаточно уютную квартиру без излишеств. Артистка часто показывает свой интерьер в социальных сетях, и его нельзя назвать роскошным. В дизайне преобладают мягкие серые тона и натуральные материалы, что выглядит вполне презентабельно. Хотя сама Муцениеце признается, что хочет жить подальше от шумного города и даже купила дом, в котором пока идет ремонт.