Не ела из-за ненависти к себе: фото девушки, победившей анорексию, вызовут у вас слезы

В течение многих лет пользовательница Сети под ником Blooper Boo страдала от нехватки веса. Девушке никак не удавалось исправить ситуацию, нехватка килограммов увеличивалась день ото дня, а однажды она поняла, что весит критические 40 килограммов.

Тогда пользовательница Reddit и решилась бороться со своими проблемами. Как оказалось, она страдала от редкого расстройства пищевого поведения: из-за ненависти к себе она ограничивала себя в еде.

«В борьбе с сильной депрессией и тревогой я голодала от ненависти к себе всякий раз, когда чувствовала себя плохо», — признавалась девушка.

Определив диагноз, врачи смогли выписать ей необходимые препараты, а также отправили ее на терапию. В течение многих месяцев она работала над собой, смогла победить депрессию и полюбить себя, и со временем килограммы начали прибавляться.

Сегодня звезда Reddit уже не страдает от анорексии. Ей удалось победить болезнь, чем она похвасталась в своем блоге, собрав комплименты от сотен пользователей. Как уверены подписчики, девушка может смело гордиться собой, а ее пример точно поможет людям, оказавшимся в похожей ситуации.