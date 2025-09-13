Меню
Не «Джон Уик», а ангел: эта комедия с Ривзом еще не вышла, но уже получила 82% свежести на RT — а ведь это дебют режиссера

13 сентября 2025 15:13
Мировая премьера состоится уже в октябре.

Киану Ривз в массовом сознании давно и прочно ассоциируется с суровым и молчаливым бойцом — достаточно вспомнить его культовую роль Джона Уика. Однако скоро в прокат выходит фильм, который кардинально изменит этот образ.

Речь о лёгкой комедии, которую критики уже успели тепло принять, похвалив за юмор и обаяние, но поругав за один существенный нюанс. Но обо всём по порядку.

Что за фильм?

Комедия «Удача» (режиссером выступил Азиз Ансари, и это его дебют!) рассказывает историю простого парня Арджи, чья жизнь состоит из сплошных неудач. Всё меняется, когда к нему с небес спускается ангел по имени Габриэль (Киану Ривз), чтобы доказать, что настоящее счастье не в богатстве.

Чтобы проучить героя, ангел меняет его местами с его невероятно богатым и жадным работодателем. Ирония в том, что, оказавшись в шкуре миллиардера, Арджа быстро забывает о духовных ценностях и с головой окунается в мир роскоши.

Его внезапная жадность оказывает на ангела прямое воздействие — у того начинают исчезать крылья.

Что говорят критики?

Ещё до выхода картина собрала впечатляющий рейтинг в 82% свежести на Rotten Tomatoes. Обозреватели единогласно хвалят ленту за лёгкий и качественный юмор, который не сходит на нет на протяжении всего фильма.

Особое внимание уделяют образу Киану Ривза: его ангел получается одновременно забавным и по-настоящему трогательным, вызывающим у зрителей симпатию.

Вот что пишут в своих рецензиях критики:

«"Удача" — это именно та свежая комедия, по которой заскучали зрители. Это фильм, послание которого одновременно и пропагандирует добрую идею, и развлекает»,

«Смешной, душевный и развлекательный фильм, а искренний ангел в исполнении Киану Ривза — столь ценный персонаж»,

«Удачный режиссёрский дебют. Фильм способен развлечь разную аудиторию, и сочетает в себе лёгкую сюрреалистическую фантазию и общечеловеческие проблемы».

Однако ругают проект за излишнюю простоту и предсказуемость сюжета, который не способен удивить искушённого зрителя. Некоторые обозреватели отмечают, что заявленная социальная сатира о неравенстве так и остаётся на поверхности.

«Ансари не может найти способ вплести своевременные комментарии о классе и работе в возвышенную, безбашенную комедию и заканчивает свой неровный фильм на ноте незаслуженной сентиментальности»,

«Я задаюсь вопросом, не почувствуют ли люди, которых фильм изображает с такой беззаботностью, что они просто стали объектом?».

Когда ждать премьеру?

Премьера комедийной ленты «Удача» в мировом прокате состоится 17 октября 2025 года. Информации о выходе в российском прокате пока нет, так что остаётся следить за новостями.

Фото: Кадр из фильма «Удача» (2025)
Ольга Назарова
