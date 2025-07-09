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Киноафиша Статьи Не душу лечат, а детей калечат: в «28 лет спустя» показали «Телепузиков» не просто так — объясняем начало и конец лучшего хоррора 2025 года

Не душу лечат, а детей калечат: в «28 лет спустя» показали «Телепузиков» не просто так — объясняем начало и конец лучшего хоррора 2025 года

9 июля 2025 15:42
Телепузики

И да, в тексте есть незначительные спойлеры.

Один из самых тревожных моментов «28 лет спустя» случается не тогда, когда из тьмы вываливаются очередные голодные зомби. А тогда, когда в самом начале фильма на экране появляются… «Телепузики». Мягкие, нелепые, вроде бы безопасные — они мурлычут свою бесконечную пластмассовую песенку для кучки детей, которые еще надеются, что телевизор спасет их от реальности. Спойлер: не спасет.

После этой сцены, уверяю вас, пересматривать «Телепузиков» в качестве фонового убаюкивания не захочется никогда. Потому что за «милым» шоу тянется реальный шлейф теорий заговора: кого-то пугали странные сюжеты, кого-то — гипнотические повторы и сюрреалистичные пейзажи. Были и совсем мрачные слухи — будто бы шоу программирует детей на подчинение и даже насилие.

Режиссер Дэнни Бойл явно не случайно вставляет этот кадр в экспозицию. Сразу после него на хижину с малышами налетают зараженные. Выживает лишь один мальчик, Джимми, который через много лет вернется в сюжет уже лидером безумного культа «Джиммис» — банды подростков с перевернутыми крестами и аристократическими манерами.

Не душу лечат, а детей калечат: в «28 лет спустя» показали «Телепузиков» не просто так — объясняем начало и конец лучшего хоррора 2025 года

Их прототип — реальный британский телеведущий Джимми Сэвил. Тот самый, что под маской дурашливого шоумена творил вещи куда страшнее любого вируса ярости: его признали виновным минимум в 200 сексуализированных преступлениях против детей.

Так «Телепузики» становятся символом беззащитного детства, которое телевидение — и чудовищные люди вроде Сэвила — так легко калечат. И уже не важно, зомби вокруг или нет. Настоящий ужас — в том, что ты в одиночку сидишь перед экраном и веришь, что кто-то на том конце хочет тебе добра. Спойлеров не будет, но в финале «28 лет спустя» этот мотив возвращается и бьет в грудь с утроенной силой.

Ранее мы писали: Один из лучших зомби-фильмов в истории: от «28 лет спустя» в восторге все критики — почти идеальный рейтинги, кишки, кровь и любовь

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «28 лет спустя» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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