«Не думала, что так сделаю»: Кравец опозорилась в ЗАГСе, и у всех глаза на лоб полезли

Знаменитость до сих пор не любит вспоминать эту историю.

Марина Кравец и продюсер Аркадий Водахов стали мужем и женой в 2013 году. Артистка старается не раскрывать детали своей личной жизни, однако недавно призналась, что их свадьба едва не обернулась скандалом.

Дело в том, что в ЗАГСе она решила ответить не только за себя, но и за своего мужа. Поэтому, когда регистратор спросила, согласен ли жених взять невесту в жены, она она взяла инициативу в свои руки и перебила мужа, заявив перед всеми гостями: «Да!»

В итоге она так и не услышала утвердительного ответа от своего удивленного и обескураженного жениха, но их сделали мужем и женой. И до сих пор, как признается телеведущая, она не поняла, почему решила в ответственный момент поступить именно так, ведь ей несвойственно подобное поведение.