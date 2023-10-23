Не думал, что будет так страшно: вот что сказал Сумишевский сыну, узнав о смерти жены

Два года назад жизнь Ярослава Сумишевского перевернулась с ног на голову. Артист потерял любимую женщину и долго не мог оправиться от горькой потери.

Музыкант был счастлив рядом с Натальей Бородкиной. В 2017 году у пары родился сын Мирослав. А спустя четыре года жены и мамы не стало. Супруги попали вместе в страшное ДТП. Певец отделался легкими травмами, а вот его избранница впала в кому. Усилия медиков не дали результата — женщина скончалась.

Убитого горем Сумишевского ждало непростое испытание. Ему нужно было найти подходящие слова, чтобы объяснить маленькому ребенку, что его мама больше никогда не вернется домой. Исполнитель даже не думал, что это будет так сложно сделать.

Мальчику он сказал, что его мама стала звездочкой на небе и теперь смотрит за ним оттуда.

Малышу потребовалось время, что смириться с этим. Да и самому Сумишевскому пришлось учиться жить заново. Чтобы не впасть в депрессию, он не стал отменять гастроли. Лишь благодаря работе и любви к своему наследнику вдовец взял себя в руки.

А недавно он признался, что снова не свободен. Правда, имя своей новой возлюбленной озвучивать не стал.