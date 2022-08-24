Не дожили до 60 лет: жуткая судьба близнецов из «Королевства кривых зеркал»

Сказка «Королевство кривых зеркал» могла стать карьерным трамплином для близняшек Ольги и Татьяны Юкиных, которые исполнили в ленте главные роли. После выхода картины у них сразу же появились преданные фанаты, а стены их подъезда были исписаны любовными признаниями. Однако, как оказалось, картина не помогла им стать настоящими звездами.

Дело в том, что против актерской карьеры выступала их мать Мария. Она не оценила гонорар в 80 рублей и необходимость отмывать подъездные стены от комплиментов своим дочерям. Женщина также запретила девочкам поступать в актерское училище, поскольку не считала эту профессию достаточно стабильной. В итоге близняшки спустя год сами написали письмо режиссеру «Королевства» Александру Роу, который нашел им эпизодическую роль в «Морозко», но на этом их путь в актерской профессии подошел к концу.

После окончания техникума обе сестры решили как можно скорее съехать из родительского дома. Ольга и Татьяна вышли замуж и практически сразу обзавелись детьми. После началась «светлая» полоса в их жизни: они устроились работать в «Интурист» и занимались организацией иностранных путевок. В течение нескольких лет они наслаждались успешной жизнью, заказывая иностранные вещи и даже путешествуя вместе с группами. Однако после развала СССР все изменилось.

Обе сестры, как пишет «СтарХит», лишились работы, а спустя некоторое время умерла их мать. Трагедия сломила Юкиных, которые едва справлялись с горем. Из-за неудач на работе и связанных с этим проблем в личной жизни они пристрастились к горячительным напиткам. В итоге 29 января 2005 года от сердечного приступа скончалась Ольга. Татьяна прожила еще шесть лет и умерла в конце марта 2011 года в возрасте 57 лет.