Не дожила и до 30 лет: как первая супермодель с обложки Vogue оказалась на улице

Звезда глянца так и не смогла взять себя в руки.

История Джиа Каранджи служит отличным доказательством того, что красота не гарант счастья. Она была одной из первых моделей, кому повезло оказаться на обложке популярнейшего глянцевого журнала Vogue. Ее внешности завидовали миллионы, но повторить ее судьбу не хотел бы никто.

Супермодель не нашла счастья в личной жизни — из-за чувства одиночества она пристрастилась к запрещенным препаратам. Пагубная зависимость отразилась не только на красоте Каранджи, но и на ее здоровье, в том числе и на психическом.

Джиа страдала от депрессии и часто во время съемок устраивала скандалы. Какое-то время на ее выходки закрывали глаза, но у любого терпения есть конец. Вскоре глянцевые издания начали наотрез отказываться от сотрудничества со своенравной и зависимой моделью.

Это усугубило и без того плачевное состояние Каранджи. Оставшись без работы, она лишилась главного источника дохода. Чтобы хоть как-то свести концы с концами, оказавшаяся на улице супермодель устроилась продавцом в универмаг.

Она пыталась бороться с зависимостью, но тщетно. Дошло до того, что Джиа заразилась СПИДом, от которого и скончалась в возрасте 26 лет.