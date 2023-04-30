Не дожила до понедельника: куда пропала любимица всего СССР Надя Огарышева

Исполнилось не все, о чем она задумывала.

Фильм «Доживем до понедельника» стал классикой кино про школьников. Действия картины разворачиваются в течение трех дней, но этого было достаточно, чтобы отлично раскрыть каждого персонажа.

Одной из любимиц советских зрителей стала обаятельная Надя Огарышева в исполнении Людмилы Архаровой. Она прочла свое сочинение о счастливой жизни перед всем классом, и ее простые, но глубокие мысли тронули каждого человека.

К сожалению, Архаровой не было суждено дожить до своего понедельника, то есть до лучшей счастливой жизни. После съемок в фильме она мечтала стать профессиональной актрисой, однако долго не могла поступить в театральный вуз. В итоге Людмила Дмитриевна попала на факультет музыкальной комедии и окончила учебное заведение с отличием. В 80-е годы Архарова выступала в ансамбле ЦДСА и объездила весь мир. Позже она стала преподавателем по вокалу.

Увы, артистка так и не снискала большой популярности, а ведь когда-то претендовала на роль Ксанки из «Неуловимых мстителей». Архарова ушла из жизни в 63 года — она сгорела за несколько месяцев. У нее осталась дочь Виктория от мужа, музыканта Сергея Иваненко.

Даже в преклонном возрасте Людмила Дмитриевна оставалась обаятельной женщиной с задумчивым взглядом.