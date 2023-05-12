Не дожила до 32: что стало с Машей Кузнецовой из сериала «Мелочи жизни»

Некоторых актеров зрители жаждут видеть на экранах. И Мария Зубарева была как раз из числа тех артисток, за игрой которых поклонники с радостью следили в любом проекте.

Но широкую популярность милой красавице принес драматический сериал «Мелочи жизни». В нем талантливая девушка сыграла учительницу русского языка Машу Кузнецову. Очаровательная брюнетка с нежным взглядом и немного застенчивой улыбкой поразила людей. Однако эта картина стала для актрисы последней.

В тот момент Мария была по-настоящему счастлива, поскольку наконец-то встретила любовь всей своей жизни. Она третий раз вышла замуж и родила двойняшек. Казалось, что после восстановления она вернется к съемкам и достигнет новых карьерных высот. Но близкие стали замечать, что женщина стремительно худеет. Опасаясь за здоровье артистки, ее отправили на медицинское обследование, на котором и обнаружили онкологию на последней стадии. Вскоре 31-летня красавица оказалась в больнице, где позже скончалась.