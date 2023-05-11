Не дожила день до юбилея: участь Даши из «Хождения по мукам» пробирает до мурашек
Последние годы актрисы не были счастливыми.
Историческая драма «Хождение по мукам», снятая по произведению Алексея Толстого, сделала Нину Веселовскую известной на всю страну. В этой экранизации актриса исполнила роль Даши.
Популярность обрушилась на 20-летнюю Веселовскую как снег на голову. Некоторое время она даже не снималась в кино, чтобы сосредоточиться на учебе в театральном вузе. После получения диплома Нина Валентиновна стала актрисой театра имени Станиславского, где прослужила больше 20 лет. Веселовская продолжала играть и в кино. Она снималась в картинах «Угрюм-река», «Татьянин день», «Сезон туманов» и в других фильмах.
В личной жизни актрисы все было спокойно. Больше полувека она прожила в браке с деятелем науки Геннадием Бобровниковым. Супруг хотел обзавестись наследниками, но Нина Валентиновна ставила карьеру в приоритет. Поэтому она так и не родила ребенка, о чем сильно жалела впоследствии.
После смерти мужа Веселовская осталась совсем одна. Рядом с ней не было ни детей, ни внуков, которые бы скрасили ее дни. Актриса изредка появлялась в кино, где блистала своей игрой, но взгляд выдавал всю ее печаль. Советская кинозвезда скончалась в марте 2022 года за день до своего 90-летия. Последние годы Нина Валентиновна жила лишь воспоминаниями.