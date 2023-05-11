Не дожила день до юбилея: участь Даши из «Хождения по мукам» пробирает до мурашек

Историческая драма «Хождение по мукам», снятая по произведению Алексея Толстого, сделала Нину Веселовскую известной на всю страну. В этой экранизации актриса исполнила роль Даши.

Популярность обрушилась на 20-летнюю Веселовскую как снег на голову. Некоторое время она даже не снималась в кино, чтобы сосредоточиться на учебе в театральном вузе. После получения диплома Нина Валентиновна стала актрисой театра имени Станиславского, где прослужила больше 20 лет. Веселовская продолжала играть и в кино. Она снималась в картинах «Угрюм-река», «Татьянин день», «Сезон туманов» и в других фильмах.

В личной жизни актрисы все было спокойно. Больше полувека она прожила в браке с деятелем науки Геннадием Бобровниковым. Супруг хотел обзавестись наследниками, но Нина Валентиновна ставила карьеру в приоритет. Поэтому она так и не родила ребенка, о чем сильно жалела впоследствии.

После смерти мужа Веселовская осталась совсем одна. Рядом с ней не было ни детей, ни внуков, которые бы скрасили ее дни. Актриса изредка появлялась в кино, где блистала своей игрой, но взгляд выдавал всю ее печаль. Советская кинозвезда скончалась в марте 2022 года за день до своего 90-летия. Последние годы Нина Валентиновна жила лишь воспоминаниями.