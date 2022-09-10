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Не дожил до триумфа: как сложилась судьба «того самого» мальчика из фильма «Возвращение» Звягинцева

10 сентября 2022 10:30
Не дожил до триумфа: как сложилась судьба «того самого» мальчика из фильма «Возвращение» Звягинцева

Жизнь юного актера оборвалась слишком рано.
 

Владимир Гарин рос чувствительным и болезненным ребенком, но театральная студия помогла ему раскрепоститься и открыть в себе талант. Юного актера заметили – и он успел сняться в эпизоде сериала «Улица разбитых фонарей».

Мальчик приглянулся и Андрею Звягинцеву – он взял Гарина на роль старшего из двух братьев в свой дебютный фильм «Возвращение». Несмотря на юный возраст, Владимир Гарин блестяще справился со сложной драматической ролью. Но увы, актер не дожил до премьеры картины.

Владимира Гарина постоянно преследовали неудачи: его дважды сбивала машина, однажды его сильно избили на улице. Но роковой стала прогулка на лодке с друзьями. Подруги взяли Володю «на слабо» – и он выпрыгнул из лодки посреди озера, но молодой человек так и не сумел выплыть…

О трагедии Звягинцев рассказал миру лишь на премьере «Возвращения» на Венецианском кинофестивале. Публика 15 минут рукоплескала одновременно и выдающемуся фильму, и талантливому актеру, так рано ушедшему из жизни.

Фото: Кадр из фильма "Возвращение" (2003)
Алла Новикова
Алла Новикова
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