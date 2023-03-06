Не дожил до 30: гибель самого красивого фигуриста в СССР повергнет в шок

Трагическая судьба двукратного чемпиона Олимпиады Сергея Гринькова до сих пор будоражит умы поклонников фигурного катания. Он ушел из жизни в 28 лет, так и не успев сполна насладиться своим успехом и счастливым браком.

Гриньков был не просто талантливым фигуристом, а настоящим красавцем. Его внешность обожали не только жительницы СССР, но и иностранки: копна кудрявых волос, глубокий взгляд, открытая улыбка.

Сергей катался в паре с Екатериной Гордеевой, которая впоследствии стала его женой. Вместе они завоевали две золотых олимпийских медали, также дуэт четыре раза выигрывал чемпионат мира. Одно из последних выступлений пары было под «Реквием» Моцарта, что стало неким пророчеством для Гринькова. Через год спортсмен уже не мог выйти на лед и скончался.

Причиной смерти Сергея стал обширный инфаркт, что повергло в шок не только поклонников, но и его близких. Ведь никаких проблем со здоровьем у Гринькова не было, о чем говорили постоянные проверки, пробы и тесты. Гордеева болезненно переживала смерть любимого. Она выпустила книгу «Мой Сергей», где рассказала о Гринькове и их трепетных отношениях.