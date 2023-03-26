Не дождетесь ответа: эти 3 знака Зодиака постоянно всех игнорируют

Наверное, каждый человек хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда собеседник прочитал сообщение, но ничего не ответил, сделал вид, что не услышал заданного вопроса или прошел мимо, не поздоровавшись. Ощущения в такие моменты, как правило, нельзя назвать приятными. Причин, по которым люди включают игнор, может быть очень много, и иногда (во всяком случае, в этом убеждены астрологи) немаловажную роль играет знак зодиака. Некоторые представители небесной плеяды - настоящие мастера игнорирования.

Телец

Представители земного знака выглядят настоящими душками, Чипом и Дейлом в одном флаконе, готовыми всегда прийти на помощь. Тем обиднее будет узнать в личном общении, что Тельцы - те еще игнорщики.

А избегают они абсолютно всех, с кем расходятся в ценностях.

Если Телец не считает собеседника своим единомышленником, то, скорее всего, не станет отвечать на звонки, сообщения, да и вообще стремиться узнать получше.

Такое поведение уроженцев знака кажется обидным вдвойне, потому что Тельцы нередко судят о человеке по первому впечатлению. Они вполне могут ошибиться и оттолкнуть от себя кого-то достойного.

Скорпион

Может создаться впечатление, что Скорпион в принципе игнорирует весь белый свет. Этот знак крайне избирателен, когда дело касается круга общения, и чтобы он заинтересовался кем-то, тот должен быть особенным.

Но на самом деле в списке представителей водного знака есть те, кого они избегают с особой тщательностью. Как правило, это люди, которые, по мнению Скорпиона, не проявили к нему должного уважения.

Демонстративно не станет здороваться Скорпион со своими конкурентами. Этот амбициозный знак жаждет быть номером один, и когда кто-то встает у него на пути, пощады можно не ждать.

Козерог

Самый закрытый знак в гороскопе, Козерог, мог бы выиграть чемпионат по игнорированию, если бы такой где-нибудь проводился. Это он всегда онлайн, но не отвечает, и сбрасывает телефонные звонки.

Особых причин для игнора у представителей земного знака нет. Просто Козерог в подавляющем большинстве случаев действительно не хочет общаться в данный момент. Появится ли у него это желание когда-нибудь - большой вопрос.

Исключение составляют разве что коллеги. Карьера для уроженцев этого знака - святое, поэтому они не игнорируют рабочие звонки и встречи. Со всем остальным миром Козерог предпочитает поддерживать связь по настроению.