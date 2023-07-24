Не дождетесь: эти знаки Зодиака не держат данное ими слово

Каждый день мы даем большое количество обещаний - самим себе, коллегам, друзьям и близким людям. А еще слышим множество посулов от окружающих. Но, как нетрудно догадаться, слова не всегда переходят в дело. Астрологи выяснили, какие знаки зодиака обожают раздавать обещания налево и направо, а потом исчезают в неизвестном направлении. Если вы ухитрились связаться с ними, лучше иметь в запасе какой-нибудь вариант подстраховки - ну так, на всякий случай.

Близнецы

Люди, рожденные под знаком Близнецов - настоящие непоседы. Многие люди, глядя на них со стороны, только и делают, что умиляются: вот, мол, какие активные и деятельные, любо-дорого посмотреть! Вот только при более близком знакомстве становится очевидно, что представители воздушного знака - не такие милашки, какими могут показаться.

Они постоянно дают людям обещания, а потом исчезают в неизвестном направлении.

Не отвечают на звонки и сообщения, не появляются в местах, где их можно было застать. А когда наконец объявятся, удивленно распахнут глаза: какие такие клятвы? Пока человек переживал и ждал, Близнецы и думать забыли про все договоренности.

Весы

Еще один воздушный знак, с которым стоит вести дела с величайшей осторожностью - это Весы. Его представители вообще не любят связывать себя какими-либо обещаниями. Как настоящие “свободные художники”, они предпочитают никому и ничем не быть обязанными. А если с уст Весов все-таки слетают какие-то клятвы, они тут же начинают ими тяготиться.

Иногда уроженцы этого знака дают какие-нибудь обещания под влиянием эмоций.

В приподнятом расположении духа Весы способны пообещать все что угодно, хоть луну с неба. Но как только дело дойдет до того, чтобы подтвердить свои слова поступками, этот знак постарается обратить все в шутку. “Вы правда думали, что я говорю всерьез?” - его коронная фраза.

Стрелец

Яркие и позитивные Стрельцы, как и Весы, не любят сковывать себя узами договоренностей. Они сразу начинают чувствовать себя связанными по рукам и ногам. А ограничение свободы - это то, чего представители огненного знака ох как не любят. По чистой случайности дав кому-нибудь обещание, они тут же торопятся улизнуть.

Вообще, Стрельцы редко дают кому-нибудь клятвы.

Они слишком независимые и свободолюбивые для этого. Кто-то может назвать их эгоистичными, ну что ж, представители знака и не скрывают, что живут ради собственного удовольствия. Но, поскольку совсем без обещаний прожить нельзя, Стрельцы дают их скрепя сердце и вычеркивают из своей памяти.