Не доверил ни одной главной роли: что говорил Гайдай о своей жене-актрисе

Многие режиссеры снимают в своих проектах собственных жен, отдавая им главные роли. В их число Леонид Гайдай никогда не входил. Нину Гребешкову деловыми предложениями постановщик не баловал. И на то была своя причина.

Совместная жизнь с мастером комедийного жанра не была беззаботной и веселой. В быту мэтр оказался абсолютно беспомощным. Актрисе приходилось и готовить, и гвозди забивать, и заниматься ремонтом автомобиля. Казалось бы, это должно компенсироваться развитием карьеры под покровительством влиятельного супруга. Но не тут-то было.

Леонид Иович не доверил возлюбленной ни одной ключевой героини. Во-первых, он считал, что заниматься продвижением собственных родственников неправильно. А во-вторых, полагал, что его избранница недостаточна красива, чтобы блистать на больших экранах. Важно, что под конец жизни киношник сильно сожалел о своем отношении к жене. Он чувствовал вину перед Ниной Павловной за то, что так и не дал ей сыграть большую роль хотя бы в одной из своих картин.